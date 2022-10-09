В военном госпитале в Гатчине навестили участников спецоперации

В состав делегации вошли председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного собрания Татьяна Тюрина, член генерального совета партии, депутат Законодательного собрания Марина Левченко, вновь избранные на муниципальных выборах в сентябре этого года депутаты и представитель «Единой России» от Инноловского первичного отделения партии «Единая Россия».

Партийцы дали старт социально значимому проекту – «Эстафете добрых дел».

Татьяна Тюрина рассказала, что с начала мая этого года 3 недели работала в Мариуполе врачом-добровольцем, встречала там наших ребят-военнослужащих, слышала рассказы о том, как они спасали местных жителей. Наши военные не только делились с ними, хлебом, водой и лекарствами, но, бывало, в буквальном смысле прикрывали их от огня, обеспечивали возможность безопасного выезда с простреливаемых участков.

Татьяна Тюрина пожелала военнослужащим скорейшего выздоровления. Сказала, что поскольку ребята называют друг друга «братишками», они являются нашими общими дорогими братьями. Братьями, которым мы желаем Победы, любим их, ждём домой, и которым мы будем всемерно помогать.

Татьяна Тюрина обратилась к военным с просьбой сообщить, чем им можно помочь. Она выслушала каждого, вопросы касались разных тем: выплат, патриотического воспитания, некачественных технических средств, снаряжения и многого другого.

- Все системные вопросы, касающиеся и федеральной повестки, сформулируем и отправим запросы в соответствующие инстанции. Мы приехали не только для того, чтобы рассказать вам, как мы вас любим, а еще и с тем, чтобы выслушать и помочь вам. Есть несоответствия и нарушения. Смысл нашего обсуждения - обратить внимание на недочёты тех, кто должен брать под контроль ситуацию и возникающие проблемы. Мы должны изменить ситуацию, в этом смысл нашего обсуждения.

Обратившись к бойцам, Марина Левченко поблагодарила их за проявленную в ходе спецоперации отвагу и пожелала скорейшего выздоровления.

Члены делегации зачитали письма детей из Ленинградкой области, адресованные военнослужащим. В них - восхищение их смелостью, боевым духом и готовностью встать на защиту Родины. Основные средства на подарки военнослужащим собраны Инноловским первичным отделением партии «Единая Россия».

Также депутатами была оказана помощь госпиталю офисной бумагой.

Источник: региональное отделение партии «Единая Россия» Ленинградской области