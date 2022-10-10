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Где отключат свет 11 октября?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе:

Рубрики:  ЖКХ

11.10.22 с 10.00 до 17.00

Пудомягское СП:

д. Покровская, КП «Гамболово-1», КП «Русская усадьба».

 

11.10.22 с 09.00 до 18.00

Елизаветинское СП:

д. Дылицы,

д. Авколево.

 

11.10.22 с 10.00 до 18.00

Веревское СП:

д. Большое Верево,

д. Малое Верево,

СНТ «Зайцево».

 

11.10.2022 с 22.00 до 06.00 12.10.2022 два раза ночью на 30 минут

Пудостьское СП:

п. Терволово, 

д. Хюттелево.

 

14.10.2022 с 09.00 до 17.00

Таицкое ГП:

д. Старицы,

д. Малая Ивановка.

 

 

 

 

 