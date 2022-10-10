Где отключат свет 11 октября?
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе:
Рубрики: ЖКХ
Пудомягское СП:
д. Покровская, КП «Гамболово-1», КП «Русская усадьба».
11.10.22 с 09.00 до 18.00
Елизаветинское СП:
д. Дылицы,
д. Авколево.
11.10.22 с 10.00 до 18.00
Веревское СП:
д. Большое Верево,
д. Малое Верево,
СНТ «Зайцево».
11.10.2022 с 22.00 до 06.00 12.10.2022 два раза ночью на 30 минут
Пудостьское СП:
п. Терволово,
д. Хюттелево.
14.10.2022 с 09.00 до 17.00
Таицкое ГП:
д. Старицы,
д. Малая Ивановка.
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