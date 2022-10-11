Новый садик в Малом Верево: готовность – 78%

11 октября ход строительства проинспектировал Депутат Госдумы РФ Сергей Яхнюк. Вместе с представителями гатчинской администрации он осмотрел здание внутри и снаружи. Работы идут полным ходом: производится обшивка перегородок, укладка керамогранита, монтаж радиаторов отопления. Ведутся испытания трубопровода теплосети, монтируются слаботочные системы и наружные сети связи. Строительная готовность – 78%.

- Конечно, хотелось бы, чтобы рабочих на объекте было больше, – заметил Сергей Васильевич. – Но радует, что процесс идет. Компания заверяет, что до конца года садик будет завершен. Это вселяет надежду. С открытием нового детского сада вопрос обеспечения местами в Малом Верево и, возможно, в ближайшей – северной – части Гатчины будет закрыт.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что для района это очень важный объект.

- На сегодня в Верево нет большой проблемы с местами в детских садах, но с учетом интенсивного развития Веревского поселения потребность в новом детском садике есть. В Малом Верево активно развивается инфраструктура, создаются новые рабочие места, и детский сад, безусловно, будет востребован.

Людмила Николаевна отметила, что, помимо садика в Верево, в Гатчине идет реновация школы № 4, подписан контракт на строительство новой школы на 1175 мест на Аэродроме, поскольку потребность в обеспечении местами в школах и садах для города насущна.

- По контракту, сдача садика в Малом Верево – в конце года. Еще потребуется время на лицензирование. Я очень рассчитываю, что наши ребятишки «справят новоселье» во втором квартале 2023 года, – сказала глава администрации.

Напомним, что новый садик строится по Народной программе «Единой России». Генеральный подрядчик – ООО «СЗСМЭУ». Стоимость строительства – 340 млн рублей.

Екатерина Дзюба