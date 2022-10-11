Выплаты добровольцам СВО будут произведены в обязательном порядке

Часть добровольцев соответствующие выплаты уже получили, что подтверждают их близкие. Добровольцам - жителям Ленобласти старше 35 лет единовременная выплата от региона в 300 тысяч рублей переводится без подтверждающих документов.

Для выплат добровольцам младше 35 лет потребуется подтверждение от районных военкоматов о том, что гражданин явился самостоятельно — без повестки. Районные военкоматы должны передать эту информацию в Леноблвоенкомат.

Денежные средства поступают в течение 5 рабочих дней со дня предоставления в Центр социальной защиты населения реестров от военкомата.

Напомним, ранее Online47 сообщал о том, что сегодня из Тосно в зону СВО отправился гуманитарный груз для участников специальной военной операции, и деятельное участие в отправке принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Отметим, сам губернатор в своем ТГ-канале подтвердил:

«В именные дивизионы Ленобласти отправляем ещё первую партию из трёх «буханок» - уазики с кузовом в зоне спецоперации дают дополнительные возможности для решения боевых задач. Всего поставим почти два десятка машин».

Губернатор также поблагодарил всех, кто не остался от этого важного дела в стороне и ещё раз подчеркнул, что отдельная задача - взять под патронаж семьи мобилизованных: во всех районах Ленобласти требуются волонтеры.

Фото и текст: Online47