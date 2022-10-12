Подать заявление на развод можно онлайн на Госуслугах, подписав Госключом
На Госуслугах теперь можно подать заявление на развод с помощью Госключа. Главное условие – обоюдное согласие. У семьи будет месяц, чтобы обдумать свое решение, затем хотя бы один из супругов должен прийти в ЗАГС и лично подтвердить свое намерение.
Среди обязательных условий:
- Взаимное желание
- Отсутствие несовершеннолетних детей
- Подтвержденная учетная запись на Госуслугах
- СНИЛС и электронная почта супруга
Для подписания Госключом нужны:
- Загранпаспорт, выданный на 10 лет
- Смартфон или планшет с функцией NFC
Сервис работает так:
1. Инициатор заполняет свою часть заявления и направляет на подтверждение второму.
2. Второй супруг подтверждает согласие на расторжение брака, заполняет свою часть заявления и переходит в приложение «Госключ», где подписывает заявление УКЭПом.
3. Инициатор заявления получает уведомление об этом, переходит в приложение «Госключ» и подписывает заявление.
4. После этого инициатор подачи заявления выбирает отдел ЗАГС, в котором состоится расторжение брака, дату и время, а также указывает, пойдет ли он на нее один или с супругом, и оплачивает пошлину.
5. Второй заявитель получает уведомление об этом, оплачивает пошлину и отправляет заявление в выбранный ЗАГС.
Если инициатор развода пойдет в ЗАГС один, второй супруг может получить свое свидетельство, выбрав услугу по получению первичного свидетельства. Забрать бумажный документ можно будет в любом удобном ЗАГСе или МФЦ.
Брак будет расторгнут в дату, выбранную заявителем, но не раньше, чем через месяц с даты подачи заявления. За это время ситуация может измениться, и новый сервис не потребуется.