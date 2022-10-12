Подать заявление на развод можно онлайн на Госуслугах, подписав Госключом

Среди обязательных условий:

- Взаимное желание

- Отсутствие несовершеннолетних детей

- Подтвержденная учетная запись на Госуслугах

- СНИЛС и электронная почта супруга

Для подписания Госключом нужны:

- Загранпаспорт, выданный на 10 лет

- Смартфон или планшет с функцией NFC

Сервис работает так:

1. Инициатор заполняет свою часть заявления и направляет на подтверждение второму.

2. Второй супруг подтверждает согласие на расторжение брака, заполняет свою часть заявления и переходит в приложение «Госключ», где подписывает заявление УКЭПом.

3. Инициатор заявления получает уведомление об этом, переходит в приложение «Госключ» и подписывает заявление.

4. После этого инициатор подачи заявления выбирает отдел ЗАГС, в котором состоится расторжение брака, дату и время, а также указывает, пойдет ли он на нее один или с супругом, и оплачивает пошлину.

5. Второй заявитель получает уведомление об этом, оплачивает пошлину и отправляет заявление в выбранный ЗАГС.

Если инициатор развода пойдет в ЗАГС один, второй супруг может получить свое свидетельство, выбрав услугу по получению первичного свидетельства. Забрать бумажный документ можно будет в любом удобном ЗАГСе или МФЦ.

Брак будет расторгнут в дату, выбранную заявителем, но не раньше, чем через месяц с даты подачи заявления. За это время ситуация может измениться, и новый сервис не потребуется.