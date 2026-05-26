Количество участников цифровой платформы «Мой экспорт» растет

Как отметил губернатор Ленинградской области, «в регионе выстроена эффективная система поддержки экспорта. Накоплен обширный опыт: от помощи с оформлением первой экспортной сделки до сопровождения действующих контактов.»

В 2025 году клиентам платформы оказано почти 1,16 млн услуг. На базе платформы создан единый каталог из 660 услуг. Платформа «Мой экспорт» создана Российским экспортным центром по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Она - ключевой инструмент поддержки экспортеров в России.

В рамках проекта отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. Производители и поставщики могут обратиться в региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, требования иностранного законодательства). Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, логистическая поддержка. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции.

Ключевая цель национального проекта – к 2030 году по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.