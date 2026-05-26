Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
27.05.2026 с 08:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Химози, ДНТ «Немецкая слобода».
27.05.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово, промзона.
27.05.2026 с 08:00 до 17:00
г. Гатчина:
Петробалт-Альфа (база охотников и рыболовов);
ул. Озёрная, д. 35, 37, 37А, 41, 42, 43;
Потребители ТП-5026 (Ленэнерго) - тер. ДНТ «Немецкая слобода» (Химози);
ул. Можайская, д. 20А, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32;
пер. Деповской, д. 4, 5, 6, 7, 8;
ул. Матвеева, д. 1/2, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25;
пер. Паровозный, д. 1А, 3, 4, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 10, 12;
вышка связи.
