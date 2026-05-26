«В прекрасное далёко мы начинаем путь…»

Праздничная линейка проходила торжественно, ярко и весело с соблюдением всех лучших школьных традиций, которые мало изменились за последние десятилетия. Отдавая дань современным тенденциям, выпускники проходили «перезагрузку»: так был обозначен новый этап жизни вчерашних школьников, которые вступали во взрослую жизнь.

С замиранием сердца слушали приказ и решение педагогического совета – допустить к государственной итоговой аттестации 21 ученика 10/1 класса и 25 человек 10/2 класса.

Первым выпускников, а также их родителей и педагогов, поздравил директор лицея Эдуард Григорьев.

- Уважаемые выпускники, сегодня у вас – день победы: вы закончили 11-й класс. Остался последний рывок – сдать экзамены и поступить в те учебные заведения, в которые вы запланировали, - сказал Эдуард Александрович. - Вы всё знаете, уверены в себе. Ваши педагоги 11 лет давали хорошие знания, о чем свидетельствуют ваши оценки в аттестатах. Вы - прекрасные ребята, вы - будущее нашей страны. Мы верим, что через некоторое время узнаем о ваших новых достижениях. Желаю вам мирного неба над головой, крепкого здоровья, чтобы все ваши жизненные планы воплотились.

Выпускников лицея приветствовали депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и депутат Гатчинского округа Игорь Королев.

Героями дня стали также учителя выпускников и их классные руководители - Мария Владимировна Фенёва и Анна Александровна Киселева.

По традиции танцевали вальс, принимали поздравления от малышей, учителей и родителей. Несколько раз в зале звучало: «Ни пуха, ни пера!» И неизменный ответ: «К черту!».

Выпускники улыбались и смахивали слезу, слушая мудрые напутствия и романтические песни о вечном и главном. Ученики, учителя и родители пели хором «Прекрасное далёко» Евгения Крылатова и Юрия Энтина, песню «Кукушка» Виктора Цоя, песню «Это всё…» рок-группы «ДДТ».

На сцене зажигал лицейский вокально-инструментальный ансамбль «Импульс времени» под руководством Алексея Владимировича Окунева.

А в завершении для выпускников 2026 года был дан последний звонок. Как тут не вспомнить слова еще одной хорошей песни: «Не повторяется такое никогда!»

В добрый путь, выпускники!

Татьяна Можаева

Фото Ольги Фирсовой