Бюджетники области идут в IT

Организация считается бюджетной, если она числится в реестре бюджетных, казенных и автономных учреждений на сайте https://bus.gov.ru.

Принять участие в проекте «Цифровые профессии» могут граждане старше 16 лет, имеющие диплом о среднем профессиональном или высшем образовании. Скидки на обучение предусмотрены не только для бюджетников, но и для других льготных категорий граждан. С апреля по сентябрь от жителей Ленинградской области уже поступило 3040 заявок на участие в проекте Цифровые профессии, одобрено 1489 заявок.

Выбрать интересующую программу и записаться на курс можно на портале Госуслуг https://profidigital.gosuslugi.ru.

На онлайн-курсах от ведущих образовательных организаций граждане научатся программировать, получат знания в области больших данных, информационной безопасности, разработки мобильных приложений и ИТ-продуктов, а также освоят специальности смежных цифровых направлений, востребованных при формировании ИТ-команд: продуктовый и системный аналитик, бизнес-архитектор, интернет-маркетолог, веб-дизайнер, ИТ-рекрутер, специалист по e-commerce и CRM-менеджменту.

Всего для пользователей доступно 132 курса, рассчитанных на разный уровень подготовки. Обучение проходит в онлайн-формате, продолжительность – от 250 академических часов. Выпускники по завершении обучения получают диплом о профессиональной переподготовке.