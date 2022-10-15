Симулируете психическое заболевание? Значит, вы больны

10 октября все мировое сообщество отметило День психического здоровья, которым, правда, могут похвастаться не все.

- Конечно, обращений становится больше. Но «перегрузки» пока нет, – говорит Евгений Николаевич. – Произошла балансировка: к нам стали меньше обращаться за справками для оружейной и водительской комиссий. А невротические расстройства участились. Особенно это касается среднего возраста – лиц от 35 до 45 лет, среди которых много впервые обратившихся.

- В чем выражаются эти расстройства?

- Страхи, тревога, конкретные опасения, что заберут, что начнется полномасштабная война. У кого-то мобилизован близкий – это огромный стресс.

- Как это лечится?

- Медикаментозно – таблетками, уколами, капельницами. У нас есть дневной стационар. Но все зависит от тяжести состояния, степени выраженности симптомов. Если это наш постоянный пациент, терапия давно подобрана, и он систематически получает лечение.

- Нет проблем с медикаментами в связи с санкциями?

- Перебои с поступлением препаратов бывали всегда. Сейчас нет такого, чтобы какие-то средства пропали с рынка из-за санкций. И, несмотря на все сложности, появляются новые лекарства. За последние полгода в Ленобласти стали доступны два очень хороших новых препарата, и мы начали их успешно применять.

- Осенняя депрессия наступила?

- Среди граждан с тяжелыми психическими расстройствами – обычная картина, ничего из ряда вон выходящего. А вообще – да, осенью всегда отмечается наплыв пациентов. Летом люди заняты дачами, огородами, путешествиями. И погода хорошая. Осеннее ненастье очень сильно влияет на психическое состояние, настроение. Некоторые реагируют слишком болезненно.

- А симулянты есть?

- Есть граждане, у которых «обострились» несуществующие панические атаки и прочее. Это те, кто хочет любым путем избежать призыва на срочную службу или по мобилизации. Считается, что прикинуться психбольным – верный способ.

- Это не так?

- Симулировать искривление позвоночника или плоскостопие, конечно, сложнее, чем психическое заболевание. Все начитались в интернете про симптомы, но хочу предупредить: психическое заболевание – это психическое заболевание. Сама по себе симуляция уже является расстройством личности. Есть прецеденты, когда выставлялся диагноз «расстройство личности» с формулировкой «симуляция психического расстройства». Мотив был тот же – уклонение от срочной службы.

Теперь этот уклонист имеет такой диагноз, который значительно ущемляет его в правах. Какое бы то ни было оружие он получить уже не сможет. Для водительских прав придется пройти дополнительное комиссионное обследование. Категорию «В», скорее всего, дадут, а вот «С» и «D» – точно нет. Многие крупные организации – такие, как РЖД, например, не берут на работу с этим диагнозом.

Есть постановление правительства РФ, где указан перечень противопоказаний для государственных и муниципальных служащих, и расстройство личности – в числе прочего в этом перечне. Так что, прежде чем принимать подобные решения, надо хорошо подумать.

- Вы всегда можете разоблачить симулянта?

- У нас достаточно опытные врачи. В таких случаях собирается консилиум, который выявляет симуляцию. Если гражданин настаивает на своем, мы направляем его для обследования в Дружносельскую больницу. Полежать месяц в психиатрическом стационаре – отдельное удовольствие.

- Расскажите, пожалуйста, об изменениях в законодательстве, касающихся разрешения на оружие.

- С 1 марта вступили изменения в «Закон об оружии» – добавилось психологическое тестирование. Все претенденты на владение оружием – независимо от того, новое это разрешение или продление, охотничье или травматическое оружие, гладкоствольное или нарезное – должны проходить психологическое тестирование.

Общий механизм такой. Сначала – осмотр врача-психиатра, который пишет свое заключение. Затем человек направляется к психологу, и ему дают стандартный набор тестов. Проверяется внимание, память и структура личности: агрессивность, вспыльчивость, социальная устойчивость, стрессоустойчивость. Если все в порядке, прохождение теста занимает минут двадцать.

Далее в течение нескольких дней психолог обрабатывает результаты. Если отклонений нет, гражданину выдают разрешающую справку – он без очереди получает готовые документы. Если выявлены какие-то отклонения, человека информируют о том, что он должен пройти врачебную комиссию. И тогда уже врачебная комиссия решает, давать ему разрешение на оружие или не давать.

С 1 сентября вступило в силу новое постановление. Оно содержит перечень видов деятельности, при которой проводится обязательное психиатрическое освидетельствование. Тут довольно масштабные изменения произошли. Раньше это было привязано к вредным, опасным, тяжелым условиям труда. Теперь перечень значительно сократился. Многие категории выпали из него, но некоторые добавились. Например, все педагогические работники, включая воспитателей детских садов, должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование. Подлежат освидетельствованию некоторые сотрудники ЖКХ, лица, занятые производством и транспортировкой взрывчатых материалов, лица, чья деятельность связана с аварийно-спасательными работами, машинисты подъемных кранов.

Хотелось бы обратить внимание граждан, чтобы не путали психиатрическое освидетельствование с выдачей справки о том, что не было обращений к психиатру. Освидетельствование – это прежде всего оценка состояния здоровья. Если врач в чем-то засомневался, он назначит дополнительное обследование.

Есть еще одно изменение. Раньше определенные работодатели часто требовали электроэнцефалограмму. Это был предмет долгих споров, и теперь энцефалограмма в обязательный перечень не входит.

- Евгений Николаевич, как бы вы прокомментировали трагедию в ижевской школе? Почему гражданин, страдающий шизофренией и состоящий на учете в психдиспансере, разгуливал на свободе – с огнестрельным оружием?

- Во-первых, как информация о его болезни так быстро попала в СМИ? Диагноз – это медицинская тайна, а после совершения преступления это стало еще и следственной тайной. Во-вторых, действительно ли он состоял на учете, выдавалась ли ему справка на владение оружием? Или это было чужое оружие? А в-третьих, у нас не очень качественно налажено взаимодействие с правоохранительными органами, которые должны заниматься поиском и доставлением пациентов, если те не являются на принудительное лечение добровольно. Контролировать поведение таких пациентов на городской территории – дело полиции и, в частности, участковых уполномоченных.

Кстати, по статистике, количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых шизофрениками, гораздо меньше, чем количество преступных деяний, совершаемых психически здоровыми людьми.

- Можно ли исключать вероятность попадания такого шизофреника на фронт – например, в качестве мобилизованного?

- По моему мнению, человек, имеющий какое-либо психическое расстройство, не должен попадать на войну. Война – это стресс для любого, даже со здоровой психикой, а предугадать поведение психически больного, тем более в состоянии сильного стресса, невозможно. Он может начать совершать неадекватные действия не по злому умыслу, а потому, что просто не поймет, кто есть кто. Частая симптоматика при шизофрении: людям мерещатся оборотни, им кажется, что в близких кто-то вселился. И если такому больному померещатся рядом «оборотни в погонах», он начнет стрелять по своим.

Дополнительное тестирование при оформлении разрешения на гражданское оружие введено не зря: если человек потенциально склонен к агрессии, ему уже нельзя доверять ружье или травматический пистолет.

- Международное положение, конечно, оптимизма не добавляет. Что все-таки делать, чтобы не доходить до стадии, когда необходим психиатр?

- Рекомендации стары, как мир: здоровый образ жизни, полноценный сон, физическая активность, занятия спортом. И вообще – любые занятия. Меньше телевизора – больше деятельности. Физическая нагрузка самая благоприятная: мозг волей-неволей отвлекается.

Кстати, при невротических состояниях необязательно сразу идти к психиатру. Врачи общей практики тоже могут дать советы и выписать рецепты – на любой препарат. Если, конечно, это не в рамках тяжелого психического заболевания…

Екатерина Дзюба

Фото freepick.com