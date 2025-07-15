На благо ленинградских лесов

О том, как систематическое обновление автопарка помогает ленинградским лесничим быть в лидерах в стране по управлению лесами, рассказал губернатор Александр Дрозденко:

«Областные лесничества принимают новую спецтехнику — 31 отечественный лесопатрульный внедорожник, а также пикап, квадроцикл и вездеход. За последние три года «лесной» автопарк региона обновился уже на полторы сотни машин.

Высокая оснащенность ленинградских лесников дает результат — область ежегодно перевыполняет планы по посадкам леса, по защите от огня — в Ленобласти наименьшие площади пожаров, и регион занимает ведущие места в России по качеству лесоуправления в рейтингах Рослесхоза

Лес в порядке, когда у тех, кто за ним следит, есть всё необходимое», — отметил губернатор Ленинградской области.

За 10 лет, с 2015 года, парк лесопатрульной и лесопожарной техники и автомобилей Ленобласти обновлён практически полностью. Приобретено 683 единицы техники и оборудования на сумму 837 млн рублей. Программа модернизации отрасли является частью нацпроекта «Экологическое благополучие».