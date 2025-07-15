Внутри конверта шанс на жизнь: как проект Почты России и Национального РДКМ помогает онкобольным

Совпадения и донации от «почтовых» доноров начались в 2023 г. Реальными донорами стали уже 30 человек. 15 июля в Москве прошла встреча «почтового» донора и юного пациента, получившего от него трансплантацию костного мозга. Светлана вступила в Национальный РДКМ через Почту России. По правилам, донор и реципиент не должны знать друг о друге в течение двух лет после операции.

Светлана – мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, чемпионка России и международных турниров, реальный донор костного мозга. Два года Светлана ждала момента, когда сможет познакомится со своим генетическим близнецом. Им оказался Сергей, ему 14 лет, и он из Архангельска. В апреле 2023 г. ему пересадили костный мозг от неродственного донора.

Уже четыре года желающим вступить в регистр не обязательно искать лабораторию и сдавать кровь. Можно по почте получить специальный набор для самостоятельного взятия биообразца и так же по почте бесплатно отправить его на исследование. Это абсолютно новый для нашей страны способ пополнения донорской базы.

«Сотрудничество с Национальным регистром приносит радость каждый год – первые заявки от добровольцев, первые совпадения и трансплантация и наконец – первая встреча «почтового» донора и пациента. Для Почты России этот проект – демонстрация не только возможностей национального почтового оператора, это отражение самой сути почты – объединять людей через расстояния и помогать им», – прокомментировала директор по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина.

«Россия – многонациональная страна. Для представителей малых народов Севера, Кавказа, Сибири найти донора за рубежом практически невозможно. Благодаря сотрудничеству с Почтой России вот уже четыре года у нас есть возможность включать в регистр доноров со всех уголков страны. Это не просто расширение базы, это создание генетической карты России. Спасибо руководству и всем сотрудникам компании за поддержку проекта. Каждый новый донор приближает нас к тому дню, когда ни один пациент не останется без шанса на спасение, и таких счастливых встреч, как сегодняшняя встреча Сергея и Светланы, будет больше», – прокомментировала Анна Андрюшкина, генеральный директор Национальный РДКМ.

Национальный РДКМ получил заявки от жителей 87 регионов России. Таким образом, география отправок сейчас охватывает практически всю страну. Около половины всех добровольцев, привлечённых с помощью Почты России, проживают в небольших населённых пунктах, которые удалены от областных центров. До появления почтового проекта им было сложно вступить в регистр из-за территориальной удалённости от медицинских офисов для взятия крови. Но в крупных городах новый способ вступления в регистр также пользуется популярностью.

Регистр доноров костного мозга – это база данных добровольцев, готовых поделиться своими клетками для спасения незнакомых тяжелобольных людей. В регистрах врачи ищут совместимых доноров для своих пациентов. Вероятность совпадения – 1 на 10 000. И чем больше потенциальных доноров в регистре, тем выше шанс.

Пресс-служба Макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России»