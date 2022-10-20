Почему Ижора в мыльной пене?
Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим ответила на вопросы гатчинцев. Прямой эфир понедельника 17 октября был посвящен главным темам повестки дня.
…За неделю через разные источники в адрес гатчинской администрации поступило 98 вопросов. Это значительно меньше, чем обычно и, возможно, объясняется положительными результатами мероприятий на полигоне в Новом Свете. Количество обращений по поводу запаха и экологии снизилось. Мониторинг состояния гатчинского воздуха продолжается. Как сказала Людмила Нещадим, стационарные посты, установленные комитетом экологического надзора, введены в эксплуатацию, и теперь можно круглосуточно отслеживать состояние воздуха:
- Система работает. В любой момент мы можем посмотреть показатели, за любой период времени. Этот важный шаг был сделан благодаря решению губернатора Ленинградской области. До конца года за счет средств муниципального бюджета в Гатчине установят еще два прибора, анализирующие воздух. И в дальнейшем будут заключены договоры на анализ на более широкий спектр веществ. Кроме того, разрабатывается мобильное приложение, чтобы жители тоже могли наблюдать за состоянием атмосферы в Гатчине.
Список тем, с которыми обратились граждане к главе администрации, возглавило благоустройство дворов, ремонт улично-дорожной сети, отопление. Людмила Николаевна отметила, что все котельные работают. Единичные аварийные ситуации устраняются. Непосредственно в понедельник было штормовое предупреждение, из-за чего в некоторых населенных пунктах возникло отключение электроэнергии. Бригада электриков старалась оперативно выезжать на все аварии.
Что касается ремонта улично-дорожной сети: по словам главы администрации, после формирования бюджета появится перечень дорог, которые будут ремонтироваться в Гатчине и районе в ближайшие три года.
В ходе прямого эфира Людмила Нещадим ответила на следующие вопросы:
- Когда будет сделано благоустройство территории на ул. Красных Военлетов, 9-10? Обращались неоднократно…
- Территория Аэродрома активно осваивается. Уже понятно, где какие объекты появятся, в том числе и многоквартирные дома. Впереди – строительство Ледовой арены и в дальнейшей перспективе – Центра творческого развития. Есть неблагоустроенные территории, которые нельзя привести в порядок, пока не завершится строительство. На Красных Военлетов строится церковная школа. Когда этот проект будет реализован, начнется благоустройство территории.
- Как решается вопрос с ООО «Монито», которое уничтожает лес и сваливает отходы?
- Мы неоднократно возвращались к этой теме, обсуждали во время рабочего визита губернатора. Обращение направлено в надзорные органы, возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование. Мы планируем комиссионный выезд на данную площадку.
- Когда в Больших Колпанах на Садовой, 1 будет нормальное отопление?
- Котельная работает в штатном режиме, с вашим домом будем разбираться индивидуально.
- Когда, наконец, закроют мусорный полигон в Новом Свете?
- В соответствии с федеральной лицензией, полигон будет функционировать до конца 2023 года. Дальше начнется переход на рекультивацию, проект рекультивации у организации есть.
- В поликлинике не дают препарат для лечения ковида…
- Никто не отменял данный вид медицинской помощи больным ковидом. Волна заболеваемости идет. Адресуем этот вопрос Гатчинской больнице.
- Можно ли установить датчик воздуха в Малом Верево?
- Мы как раз и обратимся к руководству мусорного полигона, чтобы на территории Верево был установлен еще один датчик. По итогам заседания экологического совета предприятиям на границе санитарно-защитных зон было рекомендовано устанавливать такие датчики.
- Что вы можете сказать о развале последней и единственной больницы в Вырице?
- Больница в Вырице продолжает работать. В этом году завершается ремонт поликлиники.
- Председатель СНТ «Пудость» незаконно отключает пользователей от электроэнергии. Долгов за свет у граждан нет, самоуправство переходит все границы.
- Надо обращаться в прокуратуру.
- Где будут строить заводы по переработке мусора?
- Схемой территориального планирования определены несколько площадок в Выборгском, Всеволожском и Кингисеппском районах. Гатчинского района в плане нет.
- С 13 октября работает старая маршрутка № 517 Тайцы – Гатчина. Когда вернут новую – с площадкой для колясок?
- Обязательно разберемся. Возможно, новая временно на ремонте.
- Когда будет нормально ходить 529-й автобус? Люди на работу не могут попасть вовремя.
- За последние несколько месяцев это первое обращение. Переадресуем в комитет по транспорту Ленобласти.
- Пенсионеры Семрино просят, чтобы водитель автобуса № 538 Гатчина – Семрино делал лишнюю остановку на отрезке дороги от вокзала до пятиэтажек. Пожилым людям далеко ходить.
- Комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрит этот вопрос с выездом на место: возможно ли делать автобусу остановку по требованию.
- Жильцы дома № 18 на Рощинской улице просят сделать ремонт крыши – снести старую кирпичную трубу, из-за которой кровля протекает.
- Направим по данному адресу муниципальный жилищный контроль – для обследования.
- Почему у моста в Мызе-Ивановке река Ижора – в мыльной пене и туалетной бумаге?
- Там будут проведены надзорные мероприятия. Росприроднадзор проводил контроль в отношении Гатчинских коммунальных систем, и мы ждем результатов проверки. Канализационно-очистные сооружения в Пудости требуют модернизации, будут установлены сроки.
- Проясните ситуацию с ремонтом моста в Чаще через Кремянку.
- Берем в работу.
Людмила Нещадим напомнила, что месячник по благоустройству в Гатчинском районе продлится до 21 октября. Все жители, организации, предприниматели могут выйти на уборку и навести перед зимой порядок на своих территориях.
Участие в прямом эфире приняли руководитель Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области Прасковья Васильева и главный специалист гатчинского комитета по спорту, туризму и молодежной политике Андрей Иванов. Речь шла о сборе помощи для мобилизованных, о волонтерской работе в плане поддержки семей добровольцев и тех, кто призван по мобилизации.
- Частичная мобилизация в стране продолжается. Наши земляки уходят защищать страну, суверенитет России. Это очень непростой период. На призывном пункте работают представители администрации. По поручению губернатора в области организовано «одно окно», куда можно обратиться со всеми вопросами, предложениями помощи – как семьям мобилизованных, так и самим военнослужащим, – сказала Людмила Нещадим.
Глава администрации отметила, что в рамках акции #Мывместе в Гатчинском районе рассмотрено более 112 обращений. Заключено 38 браков, установлено 52 факта отцовства, 12 семей получили консультации по мерам социальной поддержки. Трем семьям оказана социально-бытовая помощь.
Екатерина Дзюба