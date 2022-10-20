Почему Ижора в мыльной пене?

…За неделю через разные источники в адрес гатчинской администрации поступило 98 вопросов. Это значительно меньше, чем обычно и, возможно, объясняется положительными результатами мероприятий на полигоне в Новом Свете. Количество обращений по поводу запаха и экологии снизилось. Мониторинг состояния гатчинского воздуха продолжается. Как сказала Людмила Нещадим, стационарные посты, установленные комитетом экологического надзора, введены в эксплуатацию, и теперь можно круглосуточно отслеживать состояние воздуха:

- Система работает. В любой момент мы можем посмотреть показатели, за любой период времени. Этот важный шаг был сделан благодаря решению губернатора Ленинградской области. До конца года за счет средств муниципального бюджета в Гатчине установят еще два прибора, анализирующие воздух. И в дальнейшем будут заключены договоры на анализ на более широкий спектр веществ. Кроме того, разрабатывается мобильное приложение, чтобы жители тоже могли наблюдать за состоянием атмосферы в Гатчине.

Список тем, с которыми обратились граждане к главе администрации, возглавило благоустройство дворов, ремонт улично-дорожной сети, отопление. Людмила Николаевна отметила, что все котельные работают. Единичные аварийные ситуации устраняются. Непосредственно в понедельник было штормовое предупреждение, из-за чего в некоторых населенных пунктах возникло отключение электроэнергии. Бригада электриков старалась оперативно выезжать на все аварии.

Что касается ремонта улично-дорожной сети: по словам главы администрации, после формирования бюджета появится перечень дорог, которые будут ремонтироваться в Гатчине и районе в ближайшие три года.

В ходе прямого эфира Людмила Нещадим ответила на следующие вопросы:

- Когда будет сделано благоустройство территории на ул. Красных Военлетов, 9-10? Обращались неоднократно…

- Территория Аэродрома активно осваивается. Уже понятно, где какие объекты появятся, в том числе и многоквартирные дома. Впереди – строительство Ледовой арены и в дальнейшей перспективе – Центра творческого развития. Есть неблагоустроенные территории, которые нельзя привести в порядок, пока не завершится строительство. На Красных Военлетов строится церковная школа. Когда этот проект будет реализован, начнется благоустройство территории.

- Как решается вопрос с ООО «Монито», которое уничтожает лес и сваливает отходы?

- Мы неоднократно возвращались к этой теме, обсуждали во время рабочего визита губернатора. Обращение направлено в надзорные органы, возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование. Мы планируем комиссионный выезд на данную площадку.

- Когда в Больших Колпанах на Садовой, 1 будет нормальное отопление?

- Котельная работает в штатном режиме, с вашим домом будем разбираться индивидуально.

- Когда, наконец, закроют мусорный полигон в Новом Свете?

- В соответствии с федеральной лицензией, полигон будет функционировать до конца 2023 года. Дальше начнется переход на рекультивацию, проект рекультивации у организации есть.

- В поликлинике не дают препарат для лечения ковида…

- Никто не отменял данный вид медицинской помощи больным ковидом. Волна заболеваемости идет. Адресуем этот вопрос Гатчинской больнице.

- Можно ли установить датчик воздуха в Малом Верево?

- Мы как раз и обратимся к руководству мусорного полигона, чтобы на территории Верево был установлен еще один датчик. По итогам заседания экологического совета предприятиям на границе санитарно-защитных зон было рекомендовано устанавливать такие датчики.

- Что вы можете сказать о развале последней и единственной больницы в Вырице?

- Больница в Вырице продолжает работать. В этом году завершается ремонт поликлиники.

- Председатель СНТ «Пудость» незаконно отключает пользователей от электроэнергии. Долгов за свет у граждан нет, самоуправство переходит все границы.

- Надо обращаться в прокуратуру.

- Где будут строить заводы по переработке мусора?

- Схемой территориального планирования определены несколько площадок в Выборгском, Всеволожском и Кингисеппском районах. Гатчинского района в плане нет.

- С 13 октября работает старая маршрутка № 517 Тайцы – Гатчина. Когда вернут новую – с площадкой для колясок?

- Обязательно разберемся. Возможно, новая временно на ремонте.

- Когда будет нормально ходить 529-й автобус? Люди на работу не могут попасть вовремя.

- За последние несколько месяцев это первое обращение. Переадресуем в комитет по транспорту Ленобласти.

- Пенсионеры Семрино просят, чтобы водитель автобуса № 538 Гатчина – Семрино делал лишнюю остановку на отрезке дороги от вокзала до пятиэтажек. Пожилым людям далеко ходить.

- Комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрит этот вопрос с выездом на место: возможно ли делать автобусу остановку по требованию.

- Жильцы дома № 18 на Рощинской улице просят сделать ремонт крыши – снести старую кирпичную трубу, из-за которой кровля протекает.

- Направим по данному адресу муниципальный жилищный контроль – для обследования.

- Почему у моста в Мызе-Ивановке река Ижора – в мыльной пене и туалетной бумаге?

- Там будут проведены надзорные мероприятия. Росприроднадзор проводил контроль в отношении Гатчинских коммунальных систем, и мы ждем результатов проверки. Канализационно-очистные сооружения в Пудости требуют модернизации, будут установлены сроки.

- Проясните ситуацию с ремонтом моста в Чаще через Кремянку.

- Берем в работу.

Людмила Нещадим напомнила, что месячник по благоустройству в Гатчинском районе продлится до 21 октября. Все жители, организации, предприниматели могут выйти на уборку и навести перед зимой порядок на своих территориях.

Участие в прямом эфире приняли руководитель Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области Прасковья Васильева и главный специалист гатчинского комитета по спорту, туризму и молодежной политике Андрей Иванов. Речь шла о сборе помощи для мобилизованных, о волонтерской работе в плане поддержки семей добровольцев и тех, кто призван по мобилизации.

- Частичная мобилизация в стране продолжается. Наши земляки уходят защищать страну, суверенитет России. Это очень непростой период. На призывном пункте работают представители администрации. По поручению губернатора в области организовано «одно окно», куда можно обратиться со всеми вопросами, предложениями помощи – как семьям мобилизованных, так и самим военнослужащим, – сказала Людмила Нещадим.

Глава администрации отметила, что в рамках акции #Мывместе в Гатчинском районе рассмотрено более 112 обращений. Заключено 38 браков, установлено 52 факта отцовства, 12 семей получили консультации по мерам социальной поддержки. Трем семьям оказана социально-бытовая помощь.

Екатерина Дзюба