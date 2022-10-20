Поисковикам помогут увековечить память о героях

«Сегодня, когда миром правит беспамятство, когда переписывается история, когда негодяев делают героями, нам особенно важно защитить нашу историческую память. У каждого из нас есть свои родные герои, которые во время Великой Отечественной войны приближали победу, боролись с нацизмом. Кто-то пропал без вести. Всегда с надеждой каждый год жду начала поисковых работ. Быть может, кто-то из поисковиков поднимет останки и моего прадеда, который пропал без вести во время войны», – рассказала депутат.

Она также напомнила, что по действующему закону, если собственник земли обнаружил останки воинов Великой Отечественной войны, есть три месяца на проведение поисковых работ. На это время приостанавливаются земляные, строительные, дорожные и иные работы на участке. Это правило касается муниципальных образований, на территориях которых шли боевые действия. Перечень таких территорий ведут субъекты РФ.

В случае, если останки обнаружили осенью и вести поисковые работы уже невозможно, внесенные изменения в законопроект позволят отсрочить строительные работы на данном участке.

«Правительство поддержало нашу инициативу и предложило ее расширить: учитывать площадь захоронения и количество обнаруженных непогребенных останков. Мы внесем соответствующие поправки ко второму чтению», – резюмировала Занко.