«Динамо-ЛО» готовится ко встрече с чемпионами

Это одновременно и динамовское дерби, и проверка на качество игры сосновоборцев – первый по-настоящему топ-соперник с начала чемпионата. Принципиально для «Динамо-ЛО», а для «Динамо» пока ещё просто «матч повышенной сложности», плюс дерби, конечно.

Москвичи, хотя и потеряли основного доигровщика Дениса Богдана, без которого они бы вряд ли выиграли золото прошлого сезона, слабее точно не стали. Как и сосновоборцы, все свои предыдущие встречи с начала чемпионата, столичные волейболисты выиграли.

Последняя встреча между двумя «Динамо» была сыграна 10 апреля 2022 года. Со счётом 3:2 победили представители Москвы. Свой последний матч сосновоборцы 20 октября выиграли, одержав победу над «НОВОЙ» в Самаре – 3:1 (самый результативный игрок Сергей Пирайнен), а москвичи потерпели первое поражение в чемпионате от петербургского «Зенита» - 1:3.