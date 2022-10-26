Более 4 миллионов россиян присоединились к всероссийскому Ипотечному марафону

«Ипотечный марафон» проводится ежегодно для повышения финансовой грамотности населения. В режиме онлайн на страницах портала «Мои финансы» в VK и Telegram с 10 по 14 октября ведущие эксперты и участники рынка, представители профильных федеральных органов государственной власти, специалисты банков и финансовых компаний рассказывали о нюансах ипотечного кредитования и возможностях по улучшению жилищных условий.

Наибольшей популярностью пользовались эфиры, посвященные льготным программам ипотечного кредитования. По мнению замминистра финансов РФ Михаила Котюкова, это связано с тем, что сегодня условия по таким продуктам продолжают оставаться привлекательными для граждан. «Правительство сделало все возможное, чтобы сохранить существующие льготные программы и условия по ним. Низкий процент был сохранен по флагманским федеральным проектам – «Семейной», «Дальневосточной» и «Сельской ипотеке». Появился специальный ипотечный проект для специалистов IT-сектора. По льготной ипотеке на новостройки также действует пониженная процентная ставка», – подчеркнул он.

Эксперты также рассказали зрителям о возможности комбинировать льготную и семейную ипотеку теперь с различными рыночными продуктами, в том числе субсидированием, которое предоставляют застройщики. Такая ипотека позволяет заемщику приобретать жилье по стоимости выше установленных лимитов – часть денег можно оформить по льготной ставке, а остаток – на рыночных условиях ипотечного кредитования. «Сейчас уже проработаны предложения, которые позволят банкам оформлять два раздельных кредита, а не один комбинированный. Таким образом у заемщиков появится возможность быстрее закрывать кредит с высокой ставкой и постепенного гасить долг на льготных условиях», – отметил заместитель директора департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев.

Директор подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Виталий Насонов заявил, что сегодня россиянам доступен максимальный спектр мер государственной поддержки, высоким спросом в этом году пользуются льготные ипотечные программы, оператором которых является ДОМ.РФ. На кредиты с господдержкой сегодня приходится 35% всей ипотеки. С начала 2022 года «Льготной», «Семейной», «Дальневосточной», «ИT-ипотекой», а также выплатами на погашение ипотеки многодетным семьям воспользовались уже 450 тыс. семей. Их применение может снизить расходы заемщиков, поэтому гражданам важно иметь полную информацию о своих возможностях.

«Сегодня ипотека остается одним из самых популярных способов приобретения жилья. Меры государственной поддержки, которые реализуются как на федеральном, так и на региональном уровне, могут покрыть до 40% расходов по кредиту. Есть и случаи, когда благодаря госпрограммам семьи в течение нескольких месяцев полностью решали жилищный вопрос, в том числе закрывали ипотечный кредит», – отметил Михаил Ковалев.

Одной из наиболее популярных тем онлайн-марафона стали меры поддержки, в том числе возможности использования материнского капитала для покупки жилья. В 2022 году при рождении первого ребенка маткапитал составляет 524 тысяч рублей, а второго – 693 тысяч рублей. Эту сумму можно потратить, например, на первоначальный взнос.

Кроме того, многодетные семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родился третий или последующий ребенок, могут рассчитывать на выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Еще один способ экономии при покупке жилья – налоговые вычеты. При покупке квартиры в ипотеку человек имеет право на получение двух типов вычетов: имущественного вычета и вычета с процентов по ипотеке. Размер имущественного вычета сегодня составляет до 260 тысяч рублей, а по процентам – до 390 тысяч рублей.

Также в России действует около 300 региональных мер поддержки. Для того, чтобы покупка жилья в ипотеку стала еще доступнее, ДОМ.РФ разработал Единую ипотечную программу. Механизм позволит существенно снизить ставки по кредитам за счет объедения федеральных программ, таких как «Льготная», «Семейная», и «IT-ипотека», операторами которых является ДОМ.РФ, с дополнительной субсидией со стороны регионов.

Все записи эфиров Всероссийского марафона «Ипотека-2022: новые правила и возможности» доступны по ссылке (https://vk.com/video/@moifinancy?section=uploaded)