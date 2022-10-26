Конкурс «Семейное дело»: победители названы!

Конкурс «Семейное дело» проводится Законодательным собранием Ленинградской области с 2014 года с целью стимулирования развития малого и среднего бизнеса, поддержки семейного предпринимательства на территории Ленинградской области, выявления лучших династий предпринимателей Ленинградской области.

В этом году на конкурс поступило 14 заявок из 8 районов Ленинградской области. Председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин, вице-спикер Саяд Алиев и председатель постоянной комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности Александр Русских наградили победителей конкурса «Семейное дело-2022».

Победителями стали:

- Семья Силкиных (Гатчинский район; Индивидуальный предприниматель Силкина Инна Николаевна) - в номинации «За преемственность профессии». Направление семейного бизнеса: предоставление туристических услуг.

- Семья Гудошиных (Гатчинский район; ООО «Гудвин») - в номинации «За эффективную работу» (высокие результаты в продвижении услуг, товаров и т.д.). Направление семейного бизнеса: предоставление медицинских услуги. Медицинский центр «Ева» хорошо известен гатчинцам.

- Семья Лукьяновых (Тихвинский район; Индивидуальный предприниматель Лукьянова Галина Ивановна) - в номинации «Старейшая династия» (общий трудовой стаж семьи составляет 70 лет). Направление семейного бизнеса: розничная торговля.

- Семья Касимовых (Всеволожский район; Индивидуальный предприниматель Касимов Улугбек Муйдинжанович) - в номинации «За лучшие семейные традиции». Направление семейного бизнеса: предоставление услуг общественного питания.

- Семья Геннадьевых-Арпишкиных (Волховский район; Индивидуальный предприниматель Геннадьева Алиса Андреевна) - в номинации «За наилучшее представление своей профессии». Направление семейного бизнеса: народно-художественные промыслы.

- Семья Цапко (Всеволожский район; ООО ДО «Детский сад «Лучик») - в номинации «Лучший социально ответственный бизнес». Направление семейного бизнеса: предоставление услуг образования

- Семья Егоровых (Ломоносовский район; Индивидуальный предприниматель Егоров Алексей Иванович) - в номинации «За вклад в развитие сельского хозяйства на территории Ленинградской области». Направление семейного бизнеса: Сельское хозяйство (животноводство и пчеловодство).

- Семья Беликовых (Сосновоборский городской округ; Индивидуальный предприниматель Беликова Арина Валиевна) - в номинации «За вклад в развитие производства на территории Ленинградской области». Направление семейного бизнеса: лёгкая промышленность.

- Семья Кириченко (Всеволожский район; Индивидуальный предприниматель Кириченко Лариса Владимировна) - в номинации «За вклад в развитие розничной торговли на территории Ленинградской области». Направление семейного бизнеса: Розничная торговля и предоставление услуг.

- Семья Моховых (Подпорожский район; Индивидуальный предприниматель Мохова Галина Андреевна) - в номинации «За молодость в бизнесе». Направление семейного бизнеса: предпринимательство в сфере торговли.

Семьям-победителям вручены Благодарственные письма Председателя Законодательного собрания Ленинградской области и сертификаты на приобретение оргтехники номиналом 10 тысяч рублей. Все участники областного конкурса получили также сертификаты на право участия в Союзе «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» сроком на один год, а также сертификаты на участие в программе «бизнес-акселератор» 2023 года.

Фото пресс-службы ЗАКСа