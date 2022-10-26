МыВместе: помощь, которая продолжается

«Слова искренней благодарности всем, кто принимает участие в оказании помощи мобилизованным и добровольцам. У нас получилась действительно народная акция #МыВместе. Здесь и добровольческое движение МыВместе, и ОНФ, и «Единая Россия», союз ветеранов спецназа «Тайфун», комитеты администрации области, администрации районов, наш фонд «Ленинградский рубеж», куда частные лица переводят от нескольких сотен рублей до нескольких миллионов. Это реальная помощь, которая будет продолжаться», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Вопросы материально-технического обеспечения мобилизованных и добровольцев в Ленинградской области обсуждались на совещании с главами районных администраций. «Всем, что необходимо по нормативу, военнослужащих обеспечивает Министерство обороны, но есть и дополнительные вещи, которыми мы можем помочь. Это то, что позволяет чувствовать себя комфортно на службе, например, оборудование для создания условий быта, медикаменты», – добавил Александр Дрозденко.

Он отметил, что в области создана четкая система взаимодействия с воинскими частями, именными батальонами и госпиталями. Командование подразделений, где проходят службу ленинградцы, через вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина и спецпредставителя в зоне СВО Сергея Мачинского передают заявки о необходимом материальном имуществе. Область формирует и поставляет в части всё запрашиваемое.

Глава региона подчеркнул, что сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет только на счет фонда «Ленинградский рубеж», а сбор вещей – через районные добровольческие штабы «МыВместе».

Региональный штаб акции #МыВместе – Гатчина, ул. Рощинская 2в, +7 (813) 713-01-60, http://dobro47.ru/2022/10/04/myvmeste-2022/ Помощь волонтёров можно попросить через заявку на сайте: https://forms.yandex.ru/u/633405d2c0a33f3b764c9050/, желающие вступить в ряды волонтеров могут оставить заявку по ссылке: https://dobro.ru/project/10060264

Реквизиты фонда «Ленинградский рубеж»:

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