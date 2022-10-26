Совет гатчинских предпринимателей возглавил Алексей Пономарев

В Гатчинском доме культуры собрались предприниматели, сотрудники администрации, представители профильных организаций. В мероприятии приняла участие заместитель председателя комитета по малому и среднему бизнесу Ленинградской области Елена Тимонина. Вела конференцию глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Людмила Николаевна рассказала о том, что сегодня представляет собой сектор гатчинского малого и среднего бизнеса, который традиционно является одним из ключевых налогоплательщиков района. Такой вывод можно сделать, исходя из структуры доходов, за счет которых формируется доходная часть бюджета.

Непростой период пандемии и предприниматели, и экономика Гатчинского района в целом прошли очень достойно, продемонстрировав абсолютную стабильность. Гатчинский район – один из немногих, где предпринимательство активно развивается, о чем свидетельствуют цифры: идет тенденция увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых.

Как рассказал заместитель главы администрации по экономике и муниципальному контролю Илья Носков, инициатива создания такого совета была предложена в сентябре текущего года. В соответствии с 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» администрация приняла решение создать совет. Разработан необходимый пакет нормативно-правовых актов. В соответствии с этими документами, совет по развитию малого и среднего предпринимательства – орган совещательный. Основной функционал его – выработка и реализация мер, направленных на развитие субъектов малого и среднего бизнеса. Персональный состав этого органа формируется из представителей органов местного самоуправления, представителей НКО, поддерживающих малое и среднее предпринимательство и самих субъектов бизнеса.

Из состава совета будет формироваться президиум – для большей оперативности. Возглавит совет председатель.

На должность председателя совета администрация Гатчинского района предложила кандидатуру известного предпринимателя и общественного деятеля Гатчины Алексея Пономарева – директора предприятия «Галактика-Сервис».

Алексей Александрович успешно реализует бизнес-проекты и обладает богатым опытом взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, ведет широкую общественную деятельность. С 2017 года он является председателем консультативного совета предпринимателей при Законодательном собрании Ленинградской области.

Предпринимательское сообщество единогласно проголосовало за кандидатуру Алексея Пономарева.

Вновь избранный председатель рассказал о функциях предпринимательского совета, в числе которых:

- установление взаимодействия между администрацией, депутатами и субъектами предпринимательства,

- участие в реализации проектов и программ поддержки и развития предпринимательства,

- выявление приоритетных направлений в деятельности предпринимателей и участие в подготовке положений по их поддержке и развитию,

- проведение общественной экспертизы проектов районных правовых актов, регулирующих развитие предпринимательства в Гатчинском районе,

- содействие вовлечению предпринимателей в программы социально-экономического развития района.

- Бизнес должен иметь социальную ответственность, – подчеркнул Алексей Пономарев.

Как заметил Алексей Александрович, основная функция совета – выдвижение и поддержка инициатив, направленных на создание благоприятной среды для развития предпринимательства.

- Любой предприниматель района, который хочет поднять законотворческий вопрос, выносит его на обсуждение совета, и по результатам мы направляем его предложение через консультативный совет предпринимателей непосредственно в Законодательное собрание Ленобласти. У нас налажено тесное взаимодействие с региональным комитетом по поддержке малого и среднего бизнеса и с уполномоченным по правам предпринимателей.