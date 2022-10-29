Ярмарка профессий для школьников

Организаторами масштабного профориентационного мероприятия для школьников стали Гатчинский филиал Центра занятости населения, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий и комитет образования Гатчинского района. Ярмарка прошла в гостеприимных стенах «Школы дизайна» - факультета дизайна Государственного института экономики, финансов, права и технологий, расположенного на ул. Карла Маркса. За три часа работы ярмарку посетили более 1100 учеников 8-9 классов из всех школ Гатчинского района.

Формат проведения ярмарки профессий в этом году был максимально интерактивный.

Юные «доктора Айболиты» из Беседского сельскохозяйственного техникума с помощью симуляторов очень наглядно демонстрировали, как учатся лечить домашних животных.

Команда технического факультета ГИЭФПТ предлагала всем желающим примерить на себя «костюм» сварщика и узнать секреты этой нужной и хорошо оплачиваемой профессии.

У стенда Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д.Ушинского девушки рассказывали об очень важной профессии учителя.

Хозяева площадки провели художественные мастер-классы по росписи ткани и бумажной пластике, когда каждый участник мог унести домой собственноручно выполненную работу.

Большим интересом пользовались гастрономические мастер-классы: карвинг - художественное вырезание фруктов и овощей и «сладкая пластика», где школьники и учителя осваивали искусство вырезания из фруктов и овощей, а также лепку из съедобных материалов.

Учебные заведения Гатчины были, как всегда, представлены широко. Государственный институт экономики, финансов, права и технологии предложил выпускникам 11 классов несколько программ подготовки бакалавров – экономика, бизнес-информатика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, социальная работа, туризм, сервис, юриспруденция и дизайн. Также ГИЭФПТ ведет подготовку специалистов среднего звена на базе 9 классов на технологическом, политехническом, агропромышленном и техническом факультетах. И это еще не все. В стенах вуза на факультете дополнительного образования взрослые могут повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку, а школьники 8-10 классов освоить курс «Введение в профессию».

Несколько лет подряд на ярмарке широко представлены не только гуманитарные, но и технические вузы и самые востребованные в регионе профессии, включая рабочие. Этот год не стал исключением. Всего в ярмарке приняли участие 25 учебных заведений: 7 высшего образования и 18 – среднего профессионального образования.

В рамках мероприятия в аудиториях «Школы Дизайна» с потенциальными сотрудниками встретились представители работодателей региона – АО «Гатчинский ССК», НИЦ «Курчатовский институт – ПИЯФ» и АО «ОДК-СЕРВИС» (218-й АРЗ).

Татьяна Можаева