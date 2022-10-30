Два гатчинских школьника победили в «Большой перемене»

В «Артеке» завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для старшеклассников. Победителями конкурса стали 600 талантливых ребят, среди которых 5 школьников из Ленинградской области: Артем Сергеев и Софья Зубченко из Гатчинского района, Дарья Никитина и Эмилия Цветкова – из Тихвинского района, Олеся Георгиевская из Кингисеппской школы.

Старшеклассники получили дипломы и премии в размере 200 тысяч рублей, которые могут потратить на образование и саморазвитие.

«Поздравляю наших ленинградских ребят, успешно выступивших в конкурсе «Большая перемена». Этот результат считаю закономерным. В Ленинградской области образование сегодня находится на высоком уровне. Мы вкладываем большие средства бюджета, чтобы создать ленинградским школьникам и педагогам оптимальные условия для учебы, работы, творчества», - прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти