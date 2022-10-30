Правило трёх «П»: пойми, прости и пропусти!

- Игорь Александрович, Вы являетесь почетным членом Всероссийского общества автомобилистов. За какие заслуги присуждают это звание?

- За работу, в первую очередь, - работу по организации безопасности на дорогах, и за стаж. Я в организации уже 31 год, а когда стаж был 25 лет, руководство выступило с инициативой о награждении.

- Дает ли какие-то преимущества звание почетного члена ВОА?

- В целом никаких, кроме возможности, по решению совета гаражной стоянки, платить половину взноса, но я этим не пользуюсь. Раньше можно было получить значок за безаварийное вождение, и я бы уже получил значок первой степени. В СССР он давал, например, такое преимущество: при остановке инспектором ГАИ мелкие нарушения тебе прощались.

- В чём заключается задача Всероссийского общества автомобилистов?

- Главная задача – работа по обеспечению безопасности дорожного движения, предупреждению ДТП, обучению водителей. Оказываем помощь в хранении автомобилей в гаражах, на стоянках и СТО.

По безопасности дорожного движения работаем со школами, которые являются кузницей водительских кадров, стремимся, чтобы на дорогу попадали грамотные автомобилисты. Также очень важно, чтобы они были вежливые. Кстати, слово вежа - старинное, до XVI века означало «знаток» – тот, кто знает правила приличия, формы выражения доброго отношения к людям. Если бы мы на дороге все друг друга уважали, кривая дорожных происшествий сразу пошла бы вниз.

Ведем работу по повышению квалификации кадров. Например, министр обороны издал указ о взаимодействии общественных организаций, в данном случае ВОА, с воинскими частями. Задача педагогов состоит в том, чтобы освежить знания военных, тем самым повысить уровень безопасного вождения.

Каждый месяц участвуем в технических конференциях, где обсуждаем наболевшие вопросы, связанные с правилами дорожного движения.

- Может ли ВОА влиять на качество дорог – требовать их ремонта, чтобы исключить аварийность?

-Мы можем писать письма с жалобами на какую-то конкретную проблему, прошения. Пишем в администрацию ходатайства, например, с просьбами ликвидировать нерегулируемые пешеходные переходы или отрегулировать светофоры, возможно, установить дорожные знаки там, где они нужны. Часть того, что мы предлагали, принято, что не может не радовать.

- Может ли организация влиять на изменения, дополнения правил дорожного движения?

- Раньше могла. Нас опрашивали, была специальная анкета, где интересовались, какие правила надо изменить или принять, и так как организация централизована, собиралась общая информация из местных управлений, и все передавалось в центральный совет по Москве. Сейчас такой работы не ведётся, но это не значит, что мы свои пожелания не высказываем. На конференциях принимаются наши просьбы по поправкам. Конечно, правила нуждаются в корректировке, т.к. всё развивается семимильными шагами, и надо не отставать. Но любые законы требуют финансирования и, возможно, сейчас не то время, когда это необходимо.

- На Ваш взгляд, какими качествами должен обладать хороший водитель?

- Мы своим ученикам предлагаем стать мудрыми. Чем отличаются умные от мудрых? Тем, что умный находит выход из сложной ситуации, а мудрый в нее не попадает.

Наша программа поставлена таким образом, чтобы мы разбирали на занятиях максимальное количество аварийных ситуаций, ведь они складываются не сразу, а постепенно. Как у Булгакова: Аннушка пролила масло, где-то еще что-то произошло, получается цепь событий, которая привела к аварии.

Когда человек находится за рулем, он не должен отвлекаться ни на телефон, ни на свои глубокие думы, он должен быть сосредоточен, чтобы правильно проанализировать ситуацию, просчитать ходы, как в шахматах. Не стоит управлять дорожным транспортом утомленным, т.к. вы эту цепь дорожных событий пропускаете, что приводит к печальным событиям. И знания, твёрдые знания! Многие сейчас могут сказать, что «другие этих правил не знают, и ездят, и таких много». В свою очередь хочу сказать, что сейчас мы должны своими знаниями компенсировать невежество других. Раньше мы с вами жили по правилу трех Д - дай дорогу дураку. Теперь мы живем по другому принципу, трёх П - пойми, прости и пропусти. Именно за счёт таких водителей держится баланс на дороге. Значит, водитель должен быть сдержанным, ничто его не должно выводить из себя (как плохое, так и хорошее), сосредоточенным, дальновидным.

- Что бы Вы посоветовали людям, которые ещё только хотят пойти учиться на водителя, и уже действующим автомобилистам, с высоты своего опыта?

- Тем, кто только собрался идти, хотел бы пожелать терпения, серьезного отношения к учебе, потому что я сталкиваюсь с тем, что люди относятся к обучению, как какой-то игре, для них это несерьезно, они слабо замотивированы учиться. Спрашивается, зачем ты пришел получать эти знания, если тебе это неинтересно?

Действующим водителям хочу напомнить про формулу безопасного вождения: она состоит из интеллекта, культуры поведения и навыков. Заметьте, навыки стоят на последнем месте, ведь человек, обладающий интеллектом и культурой поведения, может водить без аварий, а вот обратной ситуации достичь не получается, потому что водитель с навыками и интеллектом, но без культуры общения - профессиональный аварийщик. И, конечно, надо постоянно освежать в памяти правила дорожного движения!

- Спасибо Вам большое, Игорь Александрович. Поздравляем Вас с наступающим профессиональным праздником!

Беседовала Елизавета Бобылёва