ВИЧ или не ВИЧ, вот в чём вопрос…

Чтобы ваши скелеты в шкафу не стали миной замедленного действия, рекомендуется пройти тестирование на ВИЧ. Отрицательный результат позволит и дальше спать спокойно. Положительный заставит начать лечение и принять меры, чтобы обезопасить других.

Заведующая кабинетом иммунопатологии Гатчинской КМБ Марианна Викторовна Петрова уверена: каждый должен знать свой ВИЧ-статус и нести ответственность за себя и близких.

- Тестирование на вич-инфекцию можно пройти в любом медицинском учреждении Гатчинского района, – говорит Марианна Викторовна. – Например, в городской поликлинике – «семиэтажке», на Аэродроме, в отделении семейных врачей. Достаточно подойти к любому медицинскому работнику, в процедурный кабинет или в регистратуру и заявить о своем желании протестироваться на ВИЧ. И все. Чтобы сделать экспресс-тест, ни паспорта, ни полиса не надо.

- Что делать в случае положительного результата?

- Если тест положительный, добро пожаловать к нам в кабинет иммунопатологии на ул. Авиатриссы Зверевой, 11. Мы перепроверим более точно, сразу возьмем статус-нагрузку – по всем параметрам, чтобы поставить стадию заболевания. Это определяется не только по крови – есть проявления, которые позволяют по анамнезу определить, как давно инфицирован человек.

- А сколько может длиться латентная стадия – до явных клинических проявлений?

- Может и десяток лет. Допустим, человек сегодня инфицировался. Первые проявления могут появиться через две недели, как обычная вирусная инфекция: насморк, кашель, кишечное расстройство. Это все быстро проходит, потому что иммунитет еще в состоянии справиться – указать вирусу его место.

Но вирус продолжает свое черное дело. Он разрушает лимфоциты, перескакивает с одного лимфоцита на другой и поражает их. Иммунная система отключается, потому что белки вируса «приклеиваются» к самому лимфоциту, и эта клетка начинает расцениваться иммунной системой как чужеродная: иммунитет уничтожает свои родные клетки. Накапливается информационный материал, и первые характерные симптомы могут проявиться лет через восемь-десять, когда уже болезнь достаточно далеко зашла.

- Кому надо тестироваться в обязательном порядке?

- Насильно мы никого тестировать не можем, тут, прежде всего, должно быть желание человека. Но настоятельно рекомендуем гражданам из группы риска. Это те, кто ведет беспорядочную половую жизнь и уже наблюдается в кожно-венерическом диспансере, лица, употребляющие психоактивные вещества. И это не обязательно наркоманы: люди, злоупотребляющие алкоголем, тоже в группе риска, поскольку склонны к рискованному поведению.

Врачи-наркологи тестируют своих пациентов – по понятным причинам.

В группе риска любители татуировок и пирсинга – далеко не всегда можно быть уверенным, что в этих салонах все стерильно.

Панику наводить не стоит, но помнить о том, что эта грозная инфекция существует, надо. А самое главное, люди должны понимать, что на кону – безопасность близких. И прежде всего мужа или жены. Бывает так: у женщины случайно обнаруживается ВИЧ, а ее муж, оказывается, давным-давно инфицирован: знает – и молчит. Поэтому мы всегда спрашиваем у наших пациентов, есть ли у них половой партнер, и просим привести его к нам, чтобы сделать тест.

Наша задача – привлекать людей к тестированию. Коммунар, например, охвачен обследованием и тестированием, там работает благотворительный фонд «Гуманитарное действие». В Гатчине даже на фоне ковида дважды проходили акции «Будь уверен»: экспресс-лаборатории работали на Соборной, у ГИЭФПТ и на Аэродроме. Люди приходили, тестировались. Были акции, когда нам помогали волонтеры ЦТЮ, ставили палатку на Соборной и там проводили экспресс-тестирование.

- Много в ходе таких акций выявляется инфицированных?

- Есть определенное количество. Эти пациенты сразу сопровождаются, получают терапию, мы подбираем схему. Конечно, легче лечить человека, у которого 300-400 иммунных клеток, чем того, у которого осталось их две. Если вовремя начать лечение, человек сможет избежать вторичных заболеваний. Да, он будет иметь хроническую болезнь и лечиться. Как, собственно, любые другие пациенты – диабетики, гипертоники и прочие.

Для этого и нужно тестирование. Человек должен знать свой статус и жить спокойно, будучи уверенным, что он никому не причинит вреда.

Екатерина Дзюба