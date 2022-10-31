Ленобласть хранит память о репрессированных

«Вчера, 30 октября, был День памяти жертв политических репрессий, — напомнил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Никогда нельзя допускать, чтобы политические споры доходили до массовых расстрелов и репрессий. Историю мы должны учить, в том числе, и по трагическим страницам, чтобы подобное никогда не повторилось.

В рамках акции у полуразрушенного здания бывшего «Накопителя», где приговорённые к смерти проводили последние часы жизни, сегодня презентовали проект по развитию общественного пространства «Музей под открытым небом — Ковалевский лес». По замыслу авторов проекта, здесь планируется установить мемориальную «свечу памяти».

В Гатчине у мемориала на кладбище «Пижма» прошел торжественно-траурный митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий.

Евгений Войтович и Евгения Филкова, представители Гатчинского историко-просветительского общества «Мемориал», рассказали об истории создания памятного места, о кропотливой работе по составлению Гатчинского мартиролога, в который вошли 929 имен жителей Гатчинского района.