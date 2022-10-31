МФЦ расскажет об услугах Кадастровой палаты

В понедельник, 31 октября, в 15.00, руководство МФЦ и Кадастровой палаты Ленинградской области проведут совместный прямой эфир, где на актуальные вопросы жителей региона ответят директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов и директор филиала ФГБУ «Федеральной кадастровой палаты Росреестра» Тимофей Сидяйкин.

Кроме вопросов об услугах, которые уже предоставляются Кадастровой палатой сегодня, будет затронут вопрос реорганизации палаты, в результате которой для жителей региона будут введены новые услуги – от выездного обслуживания до проведения кадастровых работ.

Во время эфира организована горячая линия по работе с обращениями граждан. Вопрос можно задать непосредственно во время эфира – по телефону (812) 775-47-70 (начиная с 15.15) или через сообщение в WhatsApp 8 (931) 303-36-75

Дополнительная информация и ссылка на эфир размещена на сайте МФЦ.