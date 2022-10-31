Семь лет трагедии над Синаем

Глава региона и родственники погибших встретились у мемориала «Сад памяти» на Румболовской горе во Всеволожске, зажгли свечи и возложили цветы.

«С многими, находящимися сегодня здесь, я познакомился семь лет назад. Тогда нас свела трагедия — гибель ленинградцев в небе над Синаем. Террористический акт унёс сотни жизней. Убеждён: ничто не может оправдать убийства мирных людей. Семь лет прошло, но боль остаётся. И единственное, что мы можем сделать, это собираться здесь каждый год и вспоминать, вспоминать, вспоминать. И пусть эта память будет вечной», — сказал Александр Дрозденко.

Трагедия произошла 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в Египте. В авиакатастрофе погибли 224 человека. Среди них было 48 жителей Ленинградской области. Имена жертв увековечены на мемориале «Сад памяти» на Румболовской горе во Всеволожске, открытом в октябре 2017 года.