Ленобласть ввела стипендии для детей участников СВО
Дети-студенты участников специальной военной операции будут получать ежемесячную стипендию губернатора Ленинградской области. Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования получат выплаты в размере 5 тысяч рублей, а ВУЗов ― 8 тысяч. Назначение стипендии губернатора производится независимо от получения других видов стипендий.
Вступило в действие соответствующее постановление правительства Ленинградской области.
«Это наша поддержка молодежи и семей военнослужащих. Стипендию будут получать дети ленинградских военнослужащих именных подразделений, дети мобилизованных в рамках частичной мобилизации и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Бойцы на передовой должны знать, что мы заботимся об их семьях, у детей есть возможность получить образование и состояться в жизни», ― подчеркнул Александр Дрозденко.
Кандидатами на получение ежемесячной стипендии губернатора являются выпускники общеобразовательных организаций Ленинградской области в возрасте до 23 лет, получающие среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения в образовательных организациях, имеющих лицензию и государственную аккредитацию, чьи родители принимают участие в специальной военной операции.
Документы на стипендию принимает комитет общего профессионального образования Ленинградской области, дело рассматривается в течение 5 рабочих дней. Стипендия выплачивается ежемесячно в течение срока участия родителя в специальной военной операции.