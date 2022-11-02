Ленобласть ввела стипендии для детей участников СВО

Вступило в действие соответствующее постановление правительства Ленинградской области.

«Это наша поддержка молодежи и семей военнослужащих. Стипендию будут получать дети ленинградских военнослужащих именных подразделений, дети мобилизованных в рамках частичной мобилизации и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Бойцы на передовой должны знать, что мы заботимся об их семьях, у детей есть возможность получить образование и состояться в жизни», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Кандидатами на получение ежемесячной стипендии губернатора являются выпускники общеобразовательных организаций Ленинградской области в возрасте до 23 лет, получающие среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения в образовательных организациях, имеющих лицензию и государственную аккредитацию, чьи родители принимают участие в специальной военной операции.

Документы на стипендию принимает комитет общего профессионального образования Ленинградской области, дело рассматривается в течение 5 рабочих дней. Стипендия выплачивается ежемесячно в течение срока участия родителя в специальной военной операции.