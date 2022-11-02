Семьям мобилизованных — льготный проезд

Вступило в действие соответствующее постановление правительства Ленинградской области.

«Приняли решение финансово поддержать семьи наших жителей, выполняющих сейчас важнейшую государственную задачу. Льготный проезд — та мера поддержки, которая востребована каждый день», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В регионе устанавливается льготный проезд на межрегиональном, межмуниципальном и муниципальном общественном транспорте для семей мобилизованных жителей. Они смогут пользоваться едиными социальными проездными билетами на основе бесконтактных электронных пластиковых карт. Стоимость такого проездного составляет 433 рубля в месяц.

Право на льготный проезд получают супруги и родители мобилизованных граждан, а также дети до 18 лет, а если они очно получают среднее либо высшее образование — дети до 23 лет. Для этого нужно обратиться с заявлением и подтверждающими документами в филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» или МФЦ. Продлевать проездные нужно будет раз в месяц.

Ответственность за реализацию постановления возложена на комитет по социальной защите населения Ленинградской области и комитет Ленинградской области по транспорту.