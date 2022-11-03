Беспрепятственный доступ сохраняется

Свои опасения они адресовали губернатору региона Александру Дрозденко.

По информации Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, в Комитет поступило заявление Православной местной религиозной организации Прихода Храма Серафима Вырицкого в поселке Вырица Гатчинской Епархии о предоставлении лесного участка, расположенного на землях Онцевского участкового лесничества Гатчинского лесничества, в безвозмездное пользование. По результатам рассмотрения заявления принято решение об отказе в предоставлении лесного участка.

Согласно сведениям ЕГРН, земельный участок с кадастровым номером 47:23:0937003:213 находится в собственности Российской Федерации, относится к категории «Земли лесного фонда» и имеет вид разрешенного использования «для осуществления религиозной деятельности», что само по себе не дает право пользования религиозной организации на этот участок и гарантирует право всем гражданам беспрепятственно посещать этот участок леса с соблюдениям правил пожарной и экологической безопасности.