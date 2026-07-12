Городские голуби: услада для души или скрытая угроза?

Вместе с биологом Людмилой Чиринскайте мы попытались разобраться, насколько справедливы такие обвинения, приносят ли голуби пользу городу и как бы отразилось на нашей жизни исчезновение этих птиц.

Наши соседи

Сизые голуби – самый известный пример диких птиц, которые приспособились жить бок о бок с человеком. Таких животных называют синантропами, то есть живыми существами, которые успешно адаптировались

к жизни рядом с человеком в городах и других населенных пунктах. Среди других птиц-синантропов – воробьи, скворцы, галки, синицы, деревенские ласточки, серые вороны, черные стрижи, некоторые виды чаек.

Птицы-синантропы научились использовать измененную людьми среду для гнездования и поиска пищи. Их жизнь тесно связана с человеком и сильно от него зависит. Такие птицы остаются жить в городе, но домашними при этом не становятся.

Голуби сопровождали людей веками. К ним привыкли, их любят или недолюбливают, но равнодушных почти нет.

- У нас у всех есть что-то любимое: кто-то любит кошек, кто-то – собак, кто-то – синиц или ворон, – говорит Людмила Чиринскайте. – А кто-то любит голубей или просто хочет помочь им, накормив от души. У каждого свои причины на любовь или нелюбовь. Всегда найдется что-то, что провоцирует негативное отношение к голубям и даже заставляет некоторых людей пойти на крайние меры, вплоть до физического уничтожения птиц. Чаще всего недовольство вызывают стаи, кружащие

у мусорных баков. За это голубей и прозвали «летающими крысами». Но если вдуматься, мы сами сделали их такими. Мы допустили нарушение экологического равновесия в окружающем нас мире, и стоит серьезно задуматься, как его вернуть.

Как голуби оказались в наших городах

Городские голуби – потомки диких сизых голубей, которые издавна жили в Южной Европе, Юго-Западной Азии и Северной Африке. Многие ученые предполагают, что именно сизый голубь стал первой птицей, прирученной человеком. Держали голубей ради вкусного мяса и яиц, а позже обнаружили удивительный дар – находить дорогу домой за сотни километров. Так родилась голубиная почта, которая верно служила людям даже во время мировых войн.

Когда надобность в почтовых голубях отпала, птицы из слуг не превратились в чужаков – они просто остались в городах.

- В дикой природе сизый голубь обычно селится на прибрежных скалах, в горных ущельях или вдоль обрывистых берегов рек, – говорит Людмила Чиринскайте. – У настоящих голубей, живущих в условиях дикой природы, туловище светло-серого цвета, с беловатым надхвостьем и двумя темными полосами на внешней стороне крыльев. В городе мы видим немного других птиц. Они более разнообразны по окрасу – обычно более темные, вплоть до черных. Встречаются и пестрые птицы – как результат скрещивания породистых особей, улетевших с голубятни, с уличными голубями.

Потомки диких сизых голубей широко распространились в мире. Они легко адаптировались к жизни возле человеческого жилья. Чердаки многоэтажек оказались отличной заменой скалам, а еду всегда можно найти у помойки или получить от сердобольных граждан.

По природе голуби – растительноядные птицы. В их рацион питания входят зерна, семена, ягоды, плоды. Но жизнь рядом

с человеком изменила их привычки. Сегодня голуби с удовольствием подбирают хлебные крошки, остатки овощей, фруктов и даже мясной пищи. В голодный сезон, то есть зимой, не брезгуют и пропитанием на помойках. Именно поэтому стаи голубей чаще всего встречаются у мусорных контейнеров.

Чем полезны голуби

Близкое соседство голубей и человека имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Поговорим сначала о полезных свойствах голубей.

Во-первых, голуби являются частью городской экосистемы. Например, они участвуют в распространении семян растений, способствуя озеленению парков и скверов. С другой стороны, голуби играют роль санитаров: поедая выброшенные остатки человеческой пищи и другого биологического мусора, они тем самым предотвращают распространение болезнетворных микроорганизмов.

Голуби – один из элементов в пищевой цепочке городской экосистемы. На них охотятся хищники: вороны, чайки, кошки, которые защищают города от настоящих вредителей — крыс и мышей.

Кроме того, голуби представляют собой вид доступной фауны, за которым можно подолгу наблюдать. Зрелище купающихся или милующихся голубей поднимает прохожим настроение. На примере голубей можно знакомить детей с миром природы и, в частности, с образом жизни и особенностями поведения птиц.

Проблемы, которые создают голуби

Сложности начинаются, когда голубей в городе становится слишком много. Их помет содержит вещества, которые разъедают металл и камень, повреждая памятники, фасады, скамейки. Поэтому в некоторых городах численность голубей стараются регулировать.

Некоторые считают голубей «грязными» птицами, распространителями опасных заболеваний. Действительно, в птицах и их помете может быть обнаружено до 60 различных возбудителей болезней (птичий грипп, гистоплазмоз, торулоз, орнитоз и др.). Самым распространенным из них является орнитоз, который передается воздушно-капельным путем. Возбудителем орнитоза могут быть птичий помет, носовая слизь и слюна птиц.

К счастью, случаи заражения орнитозом человека крайне редки и происходят только при тесном контакте с больными птицами или их пометом.

Особую опасность городские голуби могут представлять для неокрепшего организма детей или для пожилых людей.

- Даже если голубь не подлетел к вам близко, стоит ему захлопать крыльями или взлететь, как зараженный помет вместе с пылью разлетится в разные стороны, попадая и в дыхательные пути, – отмечает Людмила Чиринскайте.

Чтобы не заболеть, достаточно соблюдать простые правила: не находиться долго в местах скопления голубей, не брать их в руки, а после любой прогулки мыть руки с мылом. Главное – не позволяйте подходить близко к голубям детям! Им может встретиться больная, часто ослабленная птица, которая не способна улететь и подпускает человека настолько близко, что даже дает себя взять в руки. Делать это категорически нельзя – ни детям, ни взрослым!

Что случится, если голуби вдруг пропадут из города?

Во-первых, город просто опустеет. Представьте себе, что вы больше не услышите птичьих голосов, не сможете наблюдать трогательные сцены с их участием – в городе просто станет меньше жизни на сотни душ.

Есть и практические минусы такого исчезновения. Снова пошатнется или нарушится городская экосистема. Природа не терпит пустоты: уйдут голуби – их место быстро займут другие птицы. И не факт, что новые пришельцы придутся по душе горожанам своим голосом и повадками. Да и помет у них вряд ли будет сильно отличаться по своим качествам от голубиного.

Но есть и более серьезный повод задуматься. Вспомним нашумевшую историю борьбы с воробьями в Китае. В 1958 году китайцы решили уничтожить всех воробьев, которые приносили убыток сельскому хозяйству, поедая урожай зерновых. В итоге эта кампания привела к масштабному экологическому кризису. Без воробьев расплодились насекомые-вредители, которые уничтожили урожай, вызвав в стране голод. Голуби – такая же часть пищевой цепочки, как и воробьи, и их полное исчезновение так же может привести к экологической катастрофе.

В поисках золотой середины

И всё-таки, что же делать? Без голубей будет совсем плохо, но и с ними как-то не очень... Всё дело в разумном регулировании количества этих птиц.

Категорически нельзя бороться с голубями такими радикальными мерами, как их уничтожение с помощью ядовитых веществ, что смертельно опасно и для других животных (вспомним снова ту самую пищевую цепочку, в которую включено сразу несколько видов животных).

Особенно опасно разбрасывание отравы в общественных местах (а такие случаи в Гатчине наблюдались). К тому же за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Уголовный кодекс классифицирует травлю как жестокое обращение с животными или хулиганство. Наказание за такое преступление зависит от обстоятельств дела и может быть назначено как в виде серьезного штрафа, так и в виде лишения свободы до трех лет.

Решение проблем, связанных с голубями, лежит не в их уничтожении, а в разумном управлении их численностью. Увеличение количества этих птиц связано с постоянным доступом к пище и удобным местам для гнездования (теплые чердаки наших домов). К тому же мы сами подкармливаем голубей, еще больше способствуя их размножению.

- В том, что голубей стало слишком много, виноваты мы сами, – говорит Людмила Чиринскайте. – Мы злимся на них из-за того, что их стало так много, но сами же и создаем условия для их размножения. Важно понимать: чем больше кормовая база у птиц, тем больше птенцов у них появляется и тем чаще они откладывают яйца. В течение года у пары голубей бывает до 6–8 кладок, каждая из которых обычно состоит из двух яиц!

Как считает Людмила Ионасовна, чтобы решить «голубиную» проблему, достаточно закрыть решетками доступ на чердаки для предотвращения гнездования голубей. Важно привести в порядок уличные контейнеры для мусора, сделав их закрытыми, чтобы птицы не могли доставать и растаскивать пищевые отходы. Сократить популяцию голубей до естественного уровня поможет и ограничение подкормки птиц в общественных местах. Если устранить эти источники, голуби с легкостью вернутся к питанию семенами и плодами растений, как это делают их дикие сородичи.

- Городские голуби не нуждаются в дополнительном кормлении, особенно летом, когда корма для них и так предостаточно, – говорит биолог. – Можно подкармливать птиц зимой, когда им трудно выжить без помощи людей, но опять-таки делать это нужно грамотно. Как и для всех других птиц, для голубей вреден хлеб. Лучше в качестве подкормки использовать разные крупы, например пшеницу.

Голуби – не враги и не разносчики бед для нас. Они естественная часть той среды, которую создали мы сами. Их присутствие – это повод задуматься о том, как мы живем и как относимся к окружающему миру. Может, вместо того чтобы злиться на птиц, стоит изменить свои привычки? Ведь город – это общий дом для всех, и голуби в нем – такие же горожане, как и мы.

Юлия Лысанюк