Мы победим - мир наступит!

Открывая праздник, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел экскурс в историю России и рассказал об идее праздника, подчеркнув, что мы являемся наследниками славных традиций: в сложное для страны время умеем объединяться и давать отпор врагу.

- День народного единства мы отмечаем вместе с четырьмя новыми регионами, которые вошли в Российскую Федерацию, - сказал губернатор. - Отмечу, что ДНР и ЛНР начали отмечать этот праздник с 2015 года. Уже тогда, еще в соседней с Россией стране, они реально мечтали войти в состав России. Я абсолютно не сомневался в итогах референдума по Енакиево, потому что лично общался с людьми - пожилыми, молодыми, с детьми. И их мечта войти в состав большой России осуществилась. В последнее время наши делегации – строители, общественники, депутаты - часто выезжают на подшефную территорию. Да, сегодня непростое время.

Да, наши новые территории нужно защищать. И защищать всем: нашим солдатам, которые уходят выполнять боевые задачи в зону СВО, нашим специальным службам, включая ГУВД, которые выезжают на дежурство и посменно работают на новых территориях. Все рассчитывают на нашу помощь и поддержку – и мы ее оказываем. Хочу выразить слова огромной благодарности жителям Ленинградской области, администрации, общественным движениям, национальным диаспорам, волонтерским командам – за ту помощь, которую они оказывают. Я постоянно нахожусь на связи с нашими именными подразделениями – это дивизионы Ленинградский, Невский и Ладожский, они благодарят, потому что помощь доходит конкретная. Принято решение, будет создан ее один именной дивизион – Лужский, который будет участвовать в СВО.

Наши защитники рассчитывают на нас с вами. А нам очень важно, чтобы они чувствовали нашу заботу, находясь там, а с другой стороны, чтобы они понимали, что их семьи также находятся под заботой нашей большой ленинградской семьи. Уверен, у нас это получится. Вижу, как трогательно все относятся к нашим ребятам, начиная от бабушек, которые вяжут шерстяные носочки, и заканчивая учениками младших классов, которые вкладывают в эти носочки свои рисунки и письма-пожелания бойцам. А кто-то закупает сложное спецоборудование и спецмашины. Сегодня каждый помогает по мере сил и возможностей. Мы также понимаем, что пока мы не проявим силу, настойчивость, упорство - мир не наступит. И неслучайно я это говорю в День народного единства. Хочу, чтобы наша великая страна, также как и наша Ленинградская область всегда жили в мире, единстве и согласии. Но за это нужно бороться: каждому на своем месте в меру своих сил и возможностей. Мы все уверены: мир наступит - мы победим!

…В торжественной обстановке на сцене Гатчинского ДК Александр Дрозденко лично вручил российские паспорта новым ленинградцам.

А затем зал аплодировал представителям самых разных общественных организаций Ленобласти, награжденным почетными грамотами и благодарностями губернатора Ленобласти. Среди награжденных за духовный вклад в возрождение духовно-нравственных традиций и укрепление гражданского мира были секретарь Гатчинской епархии протоиерей Владимир Глазунов и ответственный за связи с общественностью иерей Александр Асонов.

Также губернатор отметил положительную работу патриотического центра «Ленинградский доброволец» и вручил награду руководителю соцпроектов организации Герману Владимирову.

- От себя скажу, что эта благодарность губернатора не мне лично, а всему нашему потрясающему коллективу, который выкладывается на все 100 процентов и, не жалея сил и времени, делает все, чтобы нашим бойцам было легче на передовой. Не забываем мы и о гражданских, которым также крайне необходима наша поддержка, - сказал Герман Владимиров.

Праздник завершился ярким и жизнеутверждающим концертом казачьего коллектива.

Татьяна Можаева