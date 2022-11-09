Ушла из жизни Нина Лашкова

Нина Станиславовна Лашкова родилась 5 января 1965 года в городе Уссурийске Приморского края. Её трудовой стаж составлял более 34 лет, в органах местного самоуправления – более 28 лет. В 1993 году Нина Станиславовна была принята в отдел ЗАГС города Гатчины. Прошла путь от специалиста II категории до председателя комитета по делам записи актов гражданского состояния администрации Гатчинского муниципального района. В 2022 году вышла на пенсию, но продолжала работать в должности главного специалиста Комитета ЗАГС Гатчинского района.

За годы работы Нина Станиславовна проявила себя грамотным руководителем. В 2018 году при переходе всех органов ЗАГС на работу в новой программе Единого государственного реестра под ее руководством Комитет успешно внедрил и осуществляет работу в новом программном продукте.

Нина Станиславовна большое внимание уделяла вопросам проведения мероприятий, направленных на улучшение демографии и повышения статуса семейных ценностей. Активное участие она принимала в организации и проведении праздничных районных мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню матери, празднику святых Петра и Февроньи, проведение которых в районе стало хорошей традицией.

По ее инициативе впервые в Ленинградской области стали проводиться Дни открытых дверей во дворцах записей актов гражданского состояния.

Нина Станиславовна участвовала в проведении «Всероссийского дня правовой помощи несовершеннолетним», являлась постоянным членом жюри конкурса многодетных семей. Она непосредственно участвовала в организации работы по регистрации новорожденных детей в открывшемся на территории Гатчинского района перинатальном центре.

Обаятельная и внимательная, она являлась образцом ведущего церемонии торжественной регистрации бракосочетания, подчеркивая неповторимость, значимость и незабываемость знаменательного события в жизни каждого человека.

Нина Станиславовна была человеком высокой гражданской ответственности, требовательной к себе и окружающим. Она обладала редким даром добросердечного общения с людьми, у нее всегда находилось слово поддержки любому, кто обращался к ней за советом и помощью.

Человек большой души, великий труженик, всю жизнь посвятивший служению людям. Ее заслуги были высоко оценены. Лашкова Нина Станиславовна награждена благодарностями и Почетной грамотой администрации Гатчинского муниципального района, благодарностью Губернатора Ленинградской области, Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области, Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Нины Станиславовны. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Администрация и Совет депутатов Гатчинского муниципального района