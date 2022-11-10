Когда назначим День поисковика?

Приветствуя поисковиков, Людмила Николаевна выразила им искреннюю благодарность за ту важную работу, которую они выполняют, невзирая на внешние факторы и, зачастую, без всякой посторонней помощи.

Как заметил командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев, с каждым годом работа поисковиков становится более интересной и более востребованной. Люди хотят знать своих героев, родственники, потомки продолжают искать без вести пропавших солдат Великой Отечественной.

На встрече обсуждались формы поддержки поисковиков. Андрей Клементьев отметил проблемные вопросы, в решении которых могла бы помочь администрация. Так, основная работа поисковиков проходит на полях сражений – там, где сегодня располагаются сельхозугодья. Фермеры не всегда приветствуют раскопки на своей территории. Работа поисковых отрядов мешает сельскому хозяйству – и наоборот.

Еще одна проблема – разминирование. В ходе раскопок поисковики наталкиваются на боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Процесс вывоза и разминирования часто затягивается.

Людмила Нещадим заверила поисковиков в том, что администрация окажет всевозможное содействие в решении данных вопросов. В частности, в налаживании взаимодействия с собственниками земли, на которой ведутся раскопки. Также администрация обратится в компетентные органы по поводу своевременного вывоза боеприпасов.

На встрече обсуждалось оказание материально-технической помощи отрядам – расходными материалами. По единодушному мнению руководителей поисковых отрядов, это было бы хорошим подспорьем, поскольку поисковики все покупают самостоятельно – без всякого материального вспомоществования.

Поисковики подняли тему состояния дотов и дзотов. По имеющимся данным, не все доты на территории Гатчинского района внесены в реестр и не все содержатся в надлежащем состоянии. В связи с этим возник вопрос и грядущей реконструкции региональной трассы А-120, которая затрагивает территорию воинского мемориала в районе Пижмы. Для обсуждения деталей проекта Людмила Нещадим предложила организовать встречу с представителями Росавтодора.

Также поисковики интересовались возможностью ремонта и расширения народного музея «41 стрелковый» в деревне Мины Вырицкого поселения. Людмила Николаевна поддержала эту идею и предложила обсудить ее предметно – непосредственно на месте.

На встрече обсуждался вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения, которому наконец-то начали уделять должное внимание. Поисковики предложили организовать обязательное посещение военно-исторических музеев гатчинскими школьниками.

В завершение встречи заместитель главы администрации по вопросам безопасности Тимофей Материков выступил с предложением назначить дату отмечания Дня поисковика, так как подобного праздника в российском календаре памятных дат не значится. Идея была встречена с энтузиазмом. Решено выбрать число, приурочив его либо к началу, либо к окончанию поискового сезона.