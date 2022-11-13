XIII Гатчинский полумарафон – праздник бега удался!

Стартовый городок располагался в центре города – на перекрестке улиц Красной и Соборной. Вся трасса проходила по городским улицам, которые ради такого случая стали пешеходными.

Первыми стартовали бегуны на короткую дистанцию – 2 км, за ними – на 10 км. В полдень взяли старт полумарафонцы.

От имени руководителей Гатчины и района перед забегом спортсменов приветствовал заместитель главы гатчинской администрации Марк Кравчук:

- Дорогие гатчинцы и гости столицы Ленинградской области! Мы поздравляем вас с этим замечательным событием. Ежегодный полумарафон уже стал визитной карточкой города Гатчины. Всем успеха и победы!

Бегунов напутствовал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских:

- Желаю вам легкой трассы, хорошего настроения, а всем болельщикам, конечно же, зрелищного мероприятия!

…По словам самих полумарафонцев, трасса была хорошая, но местами мешал сильный ветер. Некоторые сошли с дистанции – не хватило запаса прочности, слишком быстрый взяли в начале темп.

Среди мужчин гонку на 2 км выиграл Павел Жуков из Казани. Второе и третье место завоевали Никита Ярыгин и Максим Мазеин из Петербурга. В женской группе три первых места заняли петербурженки: Елизавета Найман, Алиса Кубышкина и Наталья Куприянова.

На дистанции 10 км среди мужчин в абсолютном первенстве победу одержал Артем Барабанщиков из Минской области. Александр Куверин из петербургского клуба «АнтиФитнес» прибежал вторым. Представитель клуба «Второе дыхание» из Петербурга Олег Бабчин – третьим.

Среди женщин в абсолюте в 10-километровом забеге победила москвичка Ирина Шевченко. Елена Самарина из петербургского клуба «Красногвардеец» стала серебряным призером, Екатерина Коваленко из Луги – бронзовым.

В каждой возрастной группе были свои победители. Например, среди женщин в возрасте 60-64 первое место на дистанции 10 км заняла жительница Северной столицы Ольга Михайлова с результатом 0:45:31.

- Обычно на Гатчинском полумарафоне я бегаю 21 км. А сегодня бежала «десятку», потому что неделю назад пробежала полный марафон в Сочи – и тоже победила среди женщин своего возраста. Там была трудная, но интересная трасса, после которой надо немного отдохнуть. Но я не могла остаться в стороне о Гатчинского полумарафона, потому что это всегда огромное удовольствие!

- Давно вы бегаете марафоны?

- Я спортсмен-любитель. Много двигаюсь. А бегать начала четыре года назад.

…В этом году, помимо большого количества участников из Санкт-Петербурга, Москвы и Ленинградской области, Гатчинский полумарафон бежали спортсмены из Новгорода, Пскова, Омска, Томска, Нижнего Новогорода, Тюмени, Курска, Калининграда, Сыктывкара, Воронежа, Петрозаводска, Казани, Екатеринбурга, Архангельска, Хабаровска, а также из Ставрополья, Крыма и Приморского края, из Удмуртии, Чувашии и Хакассии. Участвовал внушительный десант белорусских спортсменов.

Впервые на сцене проходило награждение восьми призеров полумарафона в каждой – мужской и женской – группе. На пьедестал почета традиционно поднималась тройка лидеров.

В итоге, среди мужчин Гатчинский полумарафон выиграл представитель петербургского клуба любителей бега «Сосновка» Владимир Пономарев. Его финишный результат – 1:05:41. Это вторая победа 39-летнего спортсмена в Гатчине, а в прошлом году он был пятым.

Вторым пришел Артур Бурцев (ProБег Team) с отставанием в полторы минуты – 1:07:15. Третьим стал Василий Андреев из Академии легкой атлетики – 1:08:25.

В женской группе Татьяна Курамшина защитила свой титул победительницы Гатчинского полумарафона. Она снова одержала победу – с результатом 1:15:33 и, по собственному признанию, надеется в следующем году победить в третий раз. У Татьяна очень интересная карьера, своим самым большим достижением она считает бронзовую медаль на чемпионате мира в 2014 году в эстафете 4 на 800 метров в составе сборной РФ. В этом году Татьяна выиграла полумарафон в селе Париж Челябинской области, победила в забеге «Пятигорское кольца» на 9 км и стала четвертой на полумарафоне «Северная Столица».

Второе место с небольшим отрывом заняла ученица Владимира Пономарева - Мария Сегалова, 1:15:42. «Бронзу» завоевала Ирина Лапицкая из петербургского бегового клуба «Спирос», ее результат – 1:17:31.

Все победители соревнований получили памятные призы и медали.

С победой полумарафонцев поздравил президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов. Он поблагодарил гатчинскую администрацию за неизменную поддержку соревнований:

- Гатчина, как всегда, дружественна, аутентична. Гатчинский полумарафон собирает огромное количество участников и заряжает здоровьем и хорошим настроением, любовью к малой родине. А сегодня здесь опять хорошая беговая погода и отличные результаты.

Награждение победителей в возрастных группах состоялось в коворкинг-центре в кинотеатре «Победа».

XIII Гатчинский полумарафон – главный старт серии #GatchinaRun. Забег признается очень быстрым: плоская трасса, пейсмейкеры (на спортивном жаргоне – «зайцы», задающие темп бегунам), прохладная погода, высокая конкуренция. Как считают спортсмены, это практически идеальные условия для личного рекорда.

Подводя итог соревнований, сотрудники гатчинского спорткомитета отметили, что старт полумарафона в этом году удался. Пусть и без новых спортивных рекордов, но на высоком уровне.

Екатерина Дзюба

Фото автора и организаторов Гатчинского полумарафона