Пироговская химико-биологическая олимпиада для учащихся 9 – 11-х классов

Прием заявок на участие в Пироговской олимпиаде по химии и биологии для школьников, организованной РНИМУ Н.И. Пирогова Минздрава России, ведущим исследовательским медицинским вузом страны, проводится до 20 ноября 2022 года!

Олимпиада пройдет уже в третий раз. Первое мероприятие собрало больше шести тысяч участников из 83 регионов страны, третье — уже восемь тысяч из 84 регионов. По результатам были выявлены победители и призеры из различных городов России, включая Вязники, Екатеринбург, Жуковский, Киров, Люберцы, Москву, Новосибирск, Рославль, Ростов-на-Дону, Йошкар-Олу, Элисту, а также из Киргизии (Бишкек). Сейчас мы стремимся к большим цифрам!

В этом году принять участие смогут учащиеся 9–11-х классов и студенты, получающие среднее профессиональное образование. Для девятиклассников олимпиада доступна впервые.

Для того чтобы стать участником олимпиады, необходимо до 20 ноября зарегистрироваться на сайте Университета: https://rsmu.ru/academics/for-school-students/pirogov-olimpiada/. В личном кабинете важно внести свои данные, выбрать профиль. Каждый участник может попробовать свои силы как в одном предмете, так и в двух.

Сама олимпиада состоит из двух этапов:

1) отборочного: с 22 по 24 ноября 2022 года. Проходит дистанционно;

2) заключительного: с 1 по 3 марта 2023 года. Пройдет в очном формате в Москве (в главном здании РНИМУ им. Н.И. Пирогова) или в очно-заочном (гибридном) — с применением дистанционных образовательных технологий.

«Важность и ценность мероприятия заключается в том, что мы даем возможность поучаствовать в хорошей и качественной олимпиаде. А это прежде всего шанс пройти сложные и интересные задания, которые вы не встретите в школьных контрольных. Сейчас олимпиада базируется на накопленных за долгое время интересных и оригинальных ресурсах, призванных помочь в развитии навыков нестандартного мышления. В этом году мы ждем еще больше талантливых ребят, поэтому сделали доступным участие для учащихся девятых классов», — рассказал Вадим Витальевич Негребецкий, один из создателей олимпиады, заведующий кафедрой химии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, научный руководитель университетской школы «Хим*Био*Плюс», профессор РАН.

Победителей Пироговской олимпиады ждут:

● преимущество при поступлении в РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России: 10 дополнительных баллов индивидуальных достижений к результатам ЕГЭ;

● дипломы (для победителей и призеров), сертификаты (для участников заключительного этапа);

● ценные подарки, сувениры и памятные призы;

● преимущественное право зачисления в РНИМУ при прочих равных условиях;

● внеочередное поселение в общежитии РНИМУ для иногородних победителей и призеров;

● возможность проверить и укрепить свои знания по химии и биологии.

Задания олимпиады составлены на основе примерных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования. Участников ждут теоретические и практические задачи, а также вопросы соревновательного характера.

Ознакомиться с Положением об олимпиаде, Регламентом её проведения, графиком каждого из этапов, решить задания олимпиады прошлого года, а также подать заявку на участие вы можете на нашем сайте: https://rsmu.ru/academics/for-school-students/pirogov-olimpiada/ .

Олимпиада является открытой для учащихся из всех регионов РФ. Участие бесплатное.