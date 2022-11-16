С любовью и благодарностью

Божественную литургию в этот день в соборе возглавил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, который сердечно поздравил отца Владимира с замечательными датами. Владыка вручил юбиляру наградной крест. Поздравления принесли также православные гатчинцы и многочисленные гости.

Наш корреспондент встретился с юбиляром и взял у него интервью.

- Отец Владимир, позвольте присоединиться к поздравлениям и пожелать Вам крепости сил и успехов в Вашем служении. А как всё начиналось?

- Спасибо вам и всем, кто поздравил меня с этими двумя значимыми датами в моей жизни. А как всё начиналось? Любовь к православной вере и Церкви я унаследовал от своих родителей. Можно сказать, что я вырос в церкви, потому что мой папа был священником и я помогал ему в храме. Это начало дало направление всей моей дальнейшей жизни.

- Те времена были для Церкви не слишком простыми, учитывая атеистический характер советского государства…

- Да, это так. Священникам запрещалось очень многое в деле исполнения их пастырских задач. Всё контролировал уполномоченный, который легко мог добиться лишения неугодного священника регистрации, его перевода в другое место. А запретов было столько, что их не перечислишь. К примеру, несовершеннолетним детям священников запрещалось помогать своим отцам во время совершения богослужения…

- Но ведь Вы помогали…

- Да, иногда моему папе приходилось идти на определённый риск, но всё обходилось благополучно, а для меня участие в богослужениях было очень полезным, потому что помогло мне лучше понимать службу, получить первые навыки церковного чтения и пения.

- А как Вы стали священником? Может, были какие-то другие варианты?

- Другого жизненного пути я для себя не представлял. И после армии, когда я женился, получилось так, что мы с женой переехали в Мариенбург, где в то время служил в Покровской церкви духовный отец преподобномученицы Марии Гатчинской прото-иерей Пётр Белавский. Я хорошо помню отца Петра, мне посчастливилось с ним общаться, и эти встречи с умудрённым Богом пастырем навсегда остались в моём сердце. Именно отец Пётр меня благословил поступить чтецом в Павловский собор. Это было в 1979 году. Мне посчастливилось общаться со многими духовно одарёнными людьми, которых я смело могу назвать своими наставниками. Тогда настоятелем Павловского собора был протоиерей Иоанн Кондрашов - замечательный пастырь, которому я помогал и служил при нём в соборе сначала чтецом, а потом и диаконом. Или ныне покойный отец Александр Зайцев. И многие другие.

- Давайте перейдём к первой из тех дат, которые сегодня отмечаются - 40 лет Вашего служения в священном сане…

- В 1982 году я учился на четвёртом курсе Ленинградской духовной семинарии. Нашим ректором был нынешний Первоиерарх Русской Православной Церкви - Патриарх Кирилл. Я бережно храню подаренный им мне молитвослов. А рукополагал меня в сан диакона митрополит Антоний (Мельников). Это событие я живо вспоминаю и сейчас с внутренним ощущением праздника.

- И с тех пор Ваше служение проходило исключительно в Павловском соборе?

- Да, но не сразу. Какое-то время мне после посвящения в сан диакона приходилось ездить служить в Новую Ладогу, потому что диаконской вакансии в соборе не было. Как только такая возможность появилась, отец Иоанн Кондрашов принял меня в штат собора. Павловский собор стал для меня, пожалуй, даже большей духовной школой, чем семинария. С любовью вспоминаю эти годы. Здесь проходило моё становление как пастыря. Мне очень нравилось диаконское служение, с благодарностью вспоминаю, как мне помогали во всём и о. настоятель, и священники нашего храма. А в декабре 1989 года меня вызвал митрополит Алексий, будущий Патриарх и сказал: «Готовьтесь к принятию сана священника». Вскоре состоялось и моё рукоположение.

- А теперь немного расскажите о второй памятной дате - 25 лет служения в должности благочинного. Кто такой благочинный?

- Благочинный - это священник, который помогает епископу в осуществлении церковной деятельности по определённому округу, в который входят храмы, расположенные на территории этого округа. Когда я стал благочинным, то в моём ведении были не только храмы Гатчины, но также Гатчинского и Волосовского районов. Я с радостью вспоминаю те годы. За время служения благочинным мне довелось освятить тридцать престолов вновь построенных и восстановленных храмов. Те годы, несмотря ни на что, были благословенными для нашей Церкви. Можно образно сказать, что тогда совершалось второе крещение Руси. Люди горели желанием построить или восстановить храм, находились и жертвователи, с помощью которых наши начинания увенчивались успехом. Я благодарен всем этим людям за их любовь к Церкви Божией, сердечность и самоотверженность. В те годы, по милости Божией, нам удалось вернуть улице Соборной её исконное название, восстановить исторический крестный ход в честь Гатчинских святынь из Троицкой церкви Гатчинского дворца в Павловский собор. Но, пожалуй, самыми значимыми духовными событиями, в которых мне довелось принять непосредственное участие, были прославление в лике святых преподобного Серафима Вырицкого и преподобномученицы Марии Гатчинской, а также последующее обретение и перенесение её святых мощей в Павловский собор.

- Сейчас времена несколько изменились. Получить помощь на строительство или ремонт храма стало трудно. Но, слава Богу, в трудных вопросах порой помогает государство. Что можно сказать о реставрации Павловского собора, настоятелем которого Вы являетесь?

- Мы очень благодарны правительству Ленинградской области за выделенные средства на реставрацию собора и постоянное внимание к ходу ведущихся работ. Такой масштабной реставрации наш храм ещё не знал. За 170 лет своей истории он претерпел очень многое: переделку в кинотеатр в 1941 году, разрушения в результате артобстрелов. Сейчас храм восстанавливается в том виде, каким он был построен в 1852 году. Будет максимально восстановлен его первоначальный облик. В этом году в день престольного праздника собора гатчинцы наблюдали за установкой на отреставрированные купола храма восстановленных крестов, которые сияют сейчас на солнце и вселяют в нас надежду в то, что и весь наш собор скоро будет воссоздан во всём его первоначальном великолепии.

- Спасибо Вам за интервью.

- Помощи Вам Божией! Храни Господь Вас и Ваших читателей!

Беседовал Виктор Васильев