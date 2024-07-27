Победы и беды патриотического кино России

По итогам прошлогоднего киносмотра мы говорили о том, что в конкурсе не было представлено ни одной картины, которая хотя бы в малейшей мере отразила происходящие на юге нашей страны события. В нынешнем году в конкурсе оказались сразу три игровых полнометражных фильма с ярко выраженной патриотической позицией.

Оговоримся сразу, что словосочетание «патриотическое кино» можно трактовать весьма широко. Само понятие «патриотизм» - повод для бесконечных дискуссий. Во всяком случае, так, увы, сложилось в нашей стране с начала 1990-х. С 2014-го и, тем более, 2022-го всё более-менее определилось. Люди заняли или вынуждены были занять чёткую позицию. В том числе и кинематографисты. В нашем фестивальном обзоре под «патриотическим кино» мы будем подразумевать те фильмы, в которых авторы открыто и недвусмысленно высказывают свою гражданскую позицию. Говорят о проблемах нашего Отечества открыто, с болью в душе и любовью к населяющим его людям.

«КОМАНДИР»

Фильм «Командир» повествует о жизни и боевой работе легендарного командира антитеррористической группы «Альфа» Геннадии Зайцеве.

Биографические картины - жанр весьма популярный. Здесь присутствуют все компоненты успешного кино. Цель благородная - воспеть отечественного героя. Неважно, совершил ли он научное открытие, победил в спортивном состязании или бою. Важно, что он прославил свою страну далеко за её пределами, помог в её развитии. Сценарий уже почти готов. Берётся биография человека, выбрасывается из неё всё скучное, неинтересное и пора бежать на съёмочную площадку! В нашем кино есть как удачные примеры подобных работ, например, «Легенда № 17» о великом советском хоккеисте Валерии Харламове, так и отвратительные. Автору этих строк никогда не забудется фильм «Зоя», посвящённый подвигу Зои Космодемьянской. Снимали они, а стыдно мне. Впрочем, не будем о плохом.

Картина «Командир», пусть весьма неровная, с очевидными сценарными ошибками, неоправданно затянутая, тем не менее, была очень тепло встречена гатчинским зрителем. В титрах фильма стоят фамилии двух режиссёров. Можно предположить, что именно с этим связана неровность сюжета. Более половины экранного времени нам рассказывают о детстве и юности Геннадия Зайцева. Плакатно, временами откровенно скучно. Помогают не уснуть только некоторые более-менее «живые» эпизоды да отсылки к нынешнему времени. «Если драка неизбежна, бей первым!» - говорит маленький Гена Зайцев. Как знал, мальчонка!

Роль «взрослого» Зайцева исполняет его однофамилец, Кирилл Зайцев. Весьма талантливый актёр, но и он поначалу выглядит персонажем из комиксов. Широкие плечи, квадратный подбородок, стальной взгляд. Что он за человек, сказать совершенно невозможно. Зритель уже начинал поглядывать на часы, когда случилось чудо.

Центральное событие фильма – освобождение детей-заложников в городе Орджоникидзе. 1988 год, страна, власти, спецслужбы ещё не готовы к подобного рода сюжетам. Освободить заложников должен командир «Альфы». С этого момента вплоть до самого финала зрители следят за действием на экране, затаив дыхание. Кирилл Зайцев из персонажа комиксов превращается в живого человека. На каменном лице вдруг появляются сомнения, неподдельный страх за судьбы детишек, попавших в лапы террористов, твёрдость в принятии решений.

Научиться бы нашим авторам на протяжении всего фильма сохранять нужный темп, обрести «длинное дыхание» - цены бы не было картине «Командир».

«ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»

Картина уже вышла в прокат и вызвала самые противоречивые отклики зрителей. От «пропагандистская агитка» до сравнений с самыми высокими образцами советского кино.

Фильм, снятый по книге Александра Проханова «Убийство городов», рассказывает о событиях на Донбассе в 2015 году. Фильм переполнен так называемой «правдой жизни». Зверства укронацистов, негодяй среди ополченцев, батальные сцены, любовная линия - всё, как полагается, полный ассортимент. Сюжет несёт в себе ясный идеологический посыл. Ополченцы – молодцы, правда на нашей стороне. Украинские вояки и сброд из националистических батальонов – негодяи. Их ждёт неминуемое поражение. С чем тут поспоришь?

Однако хочется осторожно, тихим шёпотом задать вопрос, относящийся почти ко всем фильмам «патриотического направления». С идеологией-то всё в прядке, а как насчёт художественной стороны дела? Сам по себе «правильный» посыл не должен стать индульгенцией, бронёй от критики. Причём, критики доброжелательной, в конце концов, на одной мировоззренческой и информационной стороне находимся.

Хочется спросить, куда, собственно, делась знаменитая русская актёрская школа, основателем которой был великий Станиславский? Актёры, что в «Позывной «Пассажир», что в первой части «Командира» - ходячие штампы. Им впору, как в театральных экспериментах Бертольда Брехта, выходить на площадку с пояснительным плакатом: «Я – злодей, мерзавец и подонок», «Хороший парень, но запутался», «Красивая, молодая, жду свою любовь». В конце концов, зачем огород городить? «Простраивать» роль, обнаруживать в душе персонажа тончайшие нюансы. Зачем работать миниатюрным лобзиком, если есть топор? Но недоверие к персонажам порождает недоверие и к самому смыслу фильма, может дискредитировать идею. Ходульные персонажи, предсказуемый сюжет.

Вы, быть может, спросите, отчего так резок в своих оценках автор этих строк? Да оттого, что тема-то по-настоящему больная, кровавая. Донбасс и последние 10 лет трагических событий явили нам многочисленные примеры самоотверженности, отчаянной храбрости, предательства и сложнейших переплетений судеб людей. Тем более при нынешнем развитии информационных каналов, видео всё это становится моментально известно всем неравнодушным.

Однажды попался на глаза короткий ролик, снятый непосредственно на линии соприкосновения. Очередной освобождённый посёлок. Наш боец пытается установить российский флаг на крыше административного здания. Товарищи бойца снимают его издали. Внезапно прилетает украинский дрон, наводит огонь миномётов и артиллерии на нашего бойца. Начинается массированный обстрел. «Уходи! Прячься, убьют же!», - кричат бойцу товарищи. Помочь ему они не могут, слишком плотный обстрел. Снаряды и мины ложатся всё ближе к человеку с флагом. Однако он, сначала перебежками, потом ползком добирается до стены здания, на котором должен быть установлен флаг. «Уходи, дурень! Убьют, трам-тарарам», - звучит простая русская речь оператора. Но боец карабкается по стене на крышу. Он должен установить флаг, во что бы то ни стало!

Поверьте, в этом коротком, чуть более пяти минут, ролике эмоций, драматизма, восторга, когда он всё же установил флаг, больше, чем в иных полнометражных художественных фильмах. Казалось бы, бережно, осторожно перенеси на экран судьбы и поступки настоящих героев, наших бойцов, и у зрителя дыхание перехватит, сердце на мгновение остановится, затем подпрыгнет, радостно застучит в груди. Наступит катарсис, возвышение, очищение чувств человека. Ведь искусство ради таких мгновений и существует.

«РУССКИЙ КРЕСТ»

Этот фильм стоял особняком в конкурсной программе. Да и в современном российском кинематографе он существует наособицу. Мы достаточно много говорили о недостатках патриотического кино. Его бедах. Пора уже сказать и о победах. Во всяком случае, на абсолютно субъективный взгляд автора этого обзора.

«Русский крест» - фильм экспериментальный, необычный. Фильм – поэма. Из советских аналогов, если не считать водевилей и перенесённых на плёнку опереток, приходит на ум разве что «Романс о влюблённых» Андрея Кончаловского. Герои советского фильма говорили белым стихом, почти непрерывно пели. Необычное сочетание реализма и поэтической условности. Большим успехом у широкой публики фильм не пользовался. Что, в общем-то, объяснимо. Зритель привык к определённому формату киноповествования, консервативен в своих предпочтениях и любое нарушение общепринятых канонов встречает в штыки.

С фильмом «Русский крест» произошла схожая история. Уж на что доброжелателен и толерантен гатчинский зритель, но с этого произведения ушли многие. Не стоит на них обижаться. Во-первых, с первой минуты до последней звучат стихи, народные песни, музыка. Поэму Николая Мельникова «Русский крест» переложил на киноязык режиссёр Эдуард Бояков. Непривычный стиль, необходимость постоянно вслушиваться, вдумываться отпугнули часть зрителей. Это тот случай, когда нужно время, чтобы втянуться, принять правила игры, предложенные авторами, и последующие минуты экранного времени пролетят, как одно мгновение.

Пронзительно нежная, светлая картина. Несмотря на то, что речь в ней идёт о вещах бесконечно трагических. Вымирание русской деревни, пьянство, тяжёлое, унылое безразличие людей друг к другу. Главный герой - опустившийся на самое дно сельский житель Иван Росток. Как он прожил жизнь, зачем? «Что мечталось - не случилось, что хотелось – не сбылось. Что имелось – погубилось, пролетело, пронеслось». Роль простого русского мужика, давно утерявшего все смыслы и надежды на лучшее, исполняет Михаил Пореченков.

Актриса Полина Чернышева читает стихи поэмы «Русский крест» без надрыва, не раскрашивает интонациями сложный текст. Просто разговаривает с близким человеком, со зрителем. Если внимательно вслушиваться в текст поэмы Николая Мельникова, то совершенно очевидно, что поэтом был нарисован несколько другой персонаж. Иван - человек невысокий, словно придавленный к земле тяжестью жизни, незаметный, один из миллионов. Про Пореченкова, конечно, такого не скажешь. Михаил – прямая противоположность книжному образу. Статный красавец, любимец женщин и судьбы. Тем не менее, выбор режиссёра пал именно на него. Возможно, в этом решении был маркетинговый ход. Имя Пореченкова – хорошая приманка для зрителя. Но, по всей видимости, главная причина - огромный талант актёра и совпадение сюжета с его внутренними переживаниями. История преображения человека, коренного перелома судьбы, спасения.

Фильм наполнен символами. Если говорится, что «человек должен нести свой крест», то он и несёт его. В самом буквальном смысле. Тяжёлый, деревянный, в полтора роста главного героя. Иван Росток ходит по городам и весям России, собирая пожертвования на восстановление храма в родном селе. Русские дороги, леса, луга, реки. От созерцания тихих, неброских отечественных пейзажей в душе сладкое, щемящее чувство. «Это всё - моё, родное. Это Родина моя».

Оператор картины Максим Осадчий вполне заслуженно получил приз имени Андрея Москвина за лучшую операторскую работу. Иван подвергается насмешкам со стороны односельчан и даже собственных дочерей. Они, став уже «городскими», стыдятся отца. Искупление грехов прошлой жизни невозможно без страданий и смирения. Иван должен восстановить храм. Он дал обет не себе и не людям, но Богу.

«Почти каждый уходит из жизни, не свершив и десятой доли того, что он мог бы свершить», - сказал Константин Паустовский в повести «Время больших ожиданий». Иван вовремя спохватился, принялся навёрстывать упущенное. Смерть героя от рук «безродных» пришлых людей. Трагический финал. Тем не менее, на глазах зрителей слёзы не печали, но утешения. Если вы ищете, на какой фильм можно опереться душой, обрести надежду, смело идите на картину «Русский крест». Утешение ведь нужно искать не в очередном развлекательном сериале или бесконечных юмористических программах, а там, где трагедия смешивается с комедией, жизнь со смертью, отчаяние с надеждой. Храм достроят односельчане. Всё возвращается на круги своя.

А в России всё сначала

Не впервые начинать –

Истреблялась, исчезала,

А потом, глядишь, опять

Из-под пепла, из-под праха,

Где чернела пустота,

После крови, после страха

Вырастала – красота...

Андрей Павленко