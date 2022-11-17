Для повышения качества питьевой воды и надежности водоснабжения

Концессионное соглашение между «Коммунальными системами Гатчинского района», муниципальным образованием «Гатчинский район» и правительством Ленинградской области в отношении отдельных объектов водоснабжения и водоотведения было заключено 30 августа 2021 года. Ровно год назад, 17 ноября 2021 года, распоряжением областного комитета по ЖКХ была утверждена Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» на 2021-2039 годы. Объем инвестиций – свыше 1 млрд рублей.

Как сообщил Антон Бойко, «Коммунальные системы Гатчинского района» незамедлительно приступили к выполнению обязательств концессионера. Общий объем средств, направленных на мероприятия в 2021-2022 годах, составляет 82,9 млн рублей.

Для реализации мероприятий концессионного соглашения была проведена работа с ВТБ для привлечения заемного финансирования и получения банковской гарантии, необходимой для обеспечения обязательств концессионера. Размер предоставленной кредитной линии в 2021-2022 годах составил 56,2 млн рублей. Предприятие активно продолжает работу с банком по привлечению кредитных средств для реализации мероприятий концессионного соглашения в 2023 году в размере 32 млн рублей.

Предприятие провело необходимые кадастровые работы по государственной регистрации прав концедента на незарегистрированное имущество, переданное по концессионному соглашению.

Что сделано в 2021-2022 годах

Для повышения качества питьевой воды, а также для обеспечения надежности и бесперебойности водоснабжения «Коммунальные системы Гатчинского района» внедрили семь станций водоподготовки на скважинах в Вайялово, в городке Борницкий Лес, в Вырице, Куровицах, Меньково и Мызе-Ивановке общей стоимостью более 30 млн рублей. Сейчас в работе – строительство аналогичной станции водоподготовки в Пудости.

Модернизированы водопроводные сети в Малых Колпанах и канализационные сети в Дружной Горке протяженностью более 600 метров и стоимостью 4,5 млн рублей. Для строительства новых очистных сооружений в Дружной Горке мощностью 50 кубометров в сутки закуплено оборудование стоимостью 4,9 млн.

Завершаются мероприятия по модернизации водопроводных сетей в Войсковицах протяженностью 1,9 км и в Новом Свете протяженностью 800 метров, общей стоимостью более 22 млн рублей.

- Войсковицы - это красноречивый пример, почему мы провели замену в начале действия концессионного соглашения, - подчеркнул Антон Бойко. - Потому что при замене данных водопроводных сетей мы увидели, в каком состоянии находятся старые сети. Ситуация такова: когда мы поменяли 600 метров сетей и подключили, давление увеличилось, и старый участок сетей, который мы будем менять на следующей неделе, регулярно дает утечки. Я приношу извинения жителям Войсковицкого поселения, через две недели этот участок будет переложен, и это качественно улучшит не только водо-, но и теплоснабжения, потому что без качественного водоснабжения мы не можем качественно подавать теплоноситель.

Также заканчивается модернизация канализационных сетей в Сиверском и Белогорке, протяженность – свыше 1 км.

Выполнены проектные работы и закуплена часть оборудования для модернизации очистных сооружений в Новосиверской общей стоимостью 116 млн рублей. Завершение данной реновации планируется к концу 2024 года.

После проектирования ведется монтаж основных узлов оборудования очистных сооружений в Пудости производительностью 900 кубометров в сутки стоимостью 21 млн рублей.

Параллельно с выполнением мероприятий 2022 года, предприятие приступило к реализации планов на следующий год. В частности, завершено проектирование для модернизации водопроводных сетей в Больших Колпанах и на проспекте Героев в Сиверском, протяженность – более 2,7 км.

Кроме того, выполнены проектные работы по модернизации трех скважин с внедрением станций водоподготовки общей мощностью 40 кубометров в час в Вырице, Елизаветино и Рождествено.

Планы на 2023 год

Модернизация 800 м канализационных сетей запланирована в Дружной Горке. Ведется разработка проектной документации для строительства канализационных очистных сооружений в Меньково мощностью 100 кубометров в сутки. Разрабатывается проектная документация для модернизации канализационных сетей протяженностью 1,15 км в Лукашах, Пудомягах и Сиверском общей стоимостью 11 млн рублей, а также для модернизации канализационной насосной станции в Тайцах.

В Больших Колпанах и в Сиверской планируется модернизация 2,7 км водопроводных сетей. В Вырице, Елизаветино, Рождествено и Дружной Горке будут введены в эксплуатацию станции водоподготовки общей мощностью 65 кубометров в час.

В 2023 году будет разработана проектная документация для модернизации водонапорной башни в Старосиверской, а также для модернизации водопроводных сетей протяженностью 1,8 км в Пудости, Терволово, Большом Рейзино и в Ивановке.

Кроме того, в планах – разработка проектной документации для модернизации скважины в Сиверском мощностью 25 кубометров в сутки.

Екатерина Дзюба