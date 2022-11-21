У стоматологов Вырицкой поликлиники - новоселье

В стоматологическом отделении на 3-м этаже поликлиники в поселке Вырица отремонтированы инженерные сети, стены, пол и потолок, установлены новые стеклопакеты на окна и необходимое сантехническое оборудование.

На сегодняшний день в стоматологическом отделении работают два врача-стоматолога общей практики, с понедельника по пятницу с 8.00 до 14.30. Предварительная запись производится по телефону 8(813-71)49-264. Прием по острой боли и удалению зубов - в порядке живой очереди до 11:00.

Напомним, что поликлиника Вырицкой больницы располагается 3-этажном приспособленном здании 1965 года постройки. В 2021-м году начался его поэтапный капитальный ремонт, который проводится на средства, выделенные комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Первым были отремонтированы помещения для Вырицкой подстанции скорой медицинской помощи. Также обновлены физиотерапевтическое и педиатрическое отделения. В 2023 году капитальный ремонт здания поликлиники Вырицкой больницы будет продолжен. Также для поликлиники запланировано приобретение офисной и медицинской мебели, обновление оборудования и медицинской техники.

По информации Гатчинской КМБ