Свинцовый рассвет над Пигелево
В День морской пехоты в деревне Пигелево Ломоносовского района у мемориала «Свинцовый рассвет» состоялся траурный митинг, посвященный памяти доблестных защитников Ленинграда, павших на нашей пропитанной кровью земле в годы Великой Отечественной войны.
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Мемориал посвящен подвигу бойцов 1-й особой бригады морской пехоты, сражавшейся в сентябре 1941 года на Ропшинском шоссе, Шунгоровских высотах и в окрестностях поселка Володарский. Особенно много бойцов и командиров погибло в лобовой атаке на занятую немцами деревню Пигелево.
В мероприятиях приняли участи председатель Гатчинского морского собрания, капитан I ранга Олег Лякин, кадеты морским кадетских классов имени адмирала А.А. Комарицына из 11-ой Гатчинской школы, юнармейцы Войсковицкой средней школы №2 и жители деревни Пигелево.
Фото Павла Маркина
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