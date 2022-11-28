Свинцовый рассвет над Пигелево

Мемориал посвящен подвигу бойцов 1-й особой бригады морской пехоты, сражавшейся в сентябре 1941 года на Ропшинском шоссе, Шунгоровских высотах и в окрестностях поселка Володарский. Особенно много бойцов и командиров погибло в лобовой атаке на занятую немцами деревню Пигелево.

В мероприятиях приняли участи председатель Гатчинского морского собрания, капитан I ранга Олег Лякин, кадеты морским кадетских классов имени адмирала А.А. Комарицына из 11-ой Гатчинской школы, юнармейцы Войсковицкой средней школы №2 и жители деревни Пигелево.

Фото Павла Маркина