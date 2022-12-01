Не доводите ВИЧ до СПИДа

Считается, что вирус иммунодефицита человека появился в Западной и Центральной Африке, к югу от Сахары, примерно сто лет назад. И передали его нам ближайшие «родственники» – обезьяны. Это не единственный случай, когда болезнь прошла межвидовой барьер – от животного к человеку и стала опасной.

Заведующая кабинетом иммунопатологии г. Гатчины Марианна Викторовна Петрова настоятельно рекомендует всем соблюдать меры предосторожности и, конечно, периодически проверять свой ВИЧ-статус.

- Марианна Викторовна, давайте разъясним, чем СПИД отличается от ВИЧ.

- ВИЧ расшифровывается как «вирус иммунодефицита человека», и она первична. Аббревиатура «СПИД» означает «синдром приобретенного иммунного дефицита», и это – конечная стадия ВИЧ-инфекции, если ее не лечить. ВИЧ-инфекция поражает иммунные клетки, не давая им работать как положено, подавляет их и уничтожает, что приводит к СПИДу. Отсутствие иммунной защиты человека приводит к возникновению множества болезней.

- Как быстро ВИЧ может перерасти в СПИД?

- Скорость развития болезни зависит от количества вируса в одном миллилитре крови. Сам вирус иммунодефицита просто готовит почву для развития болезней. Он никогда не ходит один – обязательно с компанией: ему часто сопутствует цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз, как следствие всего этого – лимфомы. Если начать лечение, прогресс остановится, и до СПИДа дело не дойдет. Совсем избавиться от инфекции не получится, но продлить жизнь пациента можно. Будет медленное прогрессирование болезни, как и при любом другом хроническом заболевании.

- Инфицированная мать может родить здорового ребенка?

- Может, если будет лечиться и соблюдать рекомендации врача. Сейчас у нас наблюдается 41 ВИЧ-инфицированный пациент из числа детей, родившихся от инфицированных мам. Некоторые из этих детей уже взрослые.

Иностранцы, прибывающие в Российскую Федерацию, должны получить сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции. Если сертификата нет, они подлежат депортации. Исключение составляют граждане, заключившие брак с российским подданным.

- Какая сейчас картина складывается в Гатчинском районе в плане зараженности?

- ВИЧ-инфекция взрослеет. Пациенты, которые заразились много лет назад, теперь уже бабушки. И надо понимать: ВИЧ – это хроническое воспаление всех органов и систем организма, поэтому люди стареют раньше. У пациентов 70-80-х годов рождения, заразившихся давно, уже сейчас – старческие проблемы. Сосудистые нарушения – инфаркты, инсульты, дистрофические нарушения со стороны костей, энцефалопатии, серьезные кожные нарушения.

Многие из тех, кто к нам приходит, инфицированы давно, но они об этом не знали. А теперь собрались, например, ложиться на операцию, сдали анализы – и выявился ВИЧ. Или человек случайно узнал, что его давнишний партнер умер от СПИДа. Начинается паника…

Бывает и так, что мы начинаем лечение, а пациент вдруг пропадает: не является за лекарствами. Мы его разыскиваем, убеждаем прийти, продолжать лечиться. Идем навстречу, выдаем препараты по выходным, к неходячим выезжаем на дом.

Если один из партнеров инфицирован, а второй – нет, надо скорее назначать терапию. Поэтому мы убеждаем всех обследоваться и, в случае положительного результата, немедленно начинать лечение, чтобы оградить от инфекции других людей, жен и мужей. Многие из инфицированных – это еще молодые люди, которые работают и рожают себе подобных. И рожать они должны здоровых детей.

- Основное условие прекращения распространения ВИЧ-инфекции – полномасштабное тестирование населения?

- Всемирная организация здравоохранения ставит перед нами цель: обследовать на ВИЧ 31% жителей Гатчинского района. И 95 % всех выявленных инфицированных граждан должны у нас наблюдаться и получать лечение. Тогда мы сможем остановить распространение ВИЧ-инфекции.

Екатерина Дзюба