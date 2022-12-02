Губернатор 47 региона: «Наступает эра «синих воротничков»

- Мы должны добиться того, чтобы выпускник, приходя на производство, был квалифицированным. Он должен обучаться на самом современном оборудовании, и в этом должны быть заинтересованы представители бизнеса. Надо менять техническую и методическую базу, квалификацию мастеров, наставников, преподавателей. Мы на правильном пути, но я призываю инвесторов: вкладывайтесь в систему профессионального образования. Чем сложнее производство, тем более квалифицированный должен быть персонал. Других вариантов нет. Сегодня движитель экономики – это производство, и мы наконец-то начинаем это понимать. В условиях санкционного, экономического давления, чтобы быть сильными, самодостаточными, мы должны иметь хорошо развитое производство конкретного продукта. Наступает эра «синих воротничков», - сказал глава региона.