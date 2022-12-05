В пятёрке лидеров по выдаче грантов молодым предпринимателям

Оценка эффективности работы субъектов по этому направлению проводилась Минэкономразвития РФ.

Программа по поддержке молодежного предпринимательства в виде грантов стартовала в Ленинградской области в этом году. Гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей уже получили 35 предпринимателей, прошедших интенсивный обучающий курс, на общую сумму почти 17 млн рублей.

«В этом году мы запустили одну из востребованных и долгожданных мер поддержки ― гранты для молодых предпринимателей. Это отличный старт для начала своего дела или развития бизнеса. Главное, что это не просто выдача денег на реализацию проекта, а обучение новым практическим знаниям о ведении бизнеса. Каждый из получателей грантов проходит курс основ предпринимательской деятельности в центре «Мой бизнес», с помощью тренеров они формируют свои бизнес-планы и защищают их перед комиссией. Мы благодарны за высокую оценку нашей работы на федеральном уровне, и уверены, что спрос на такую эффективную комплексную поддержку молодых предпринимателей будет только расти», ― прокомментировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Среди проектов областной молодежи ― импортозамещающее производство ореховых паст, пластиковой посуды, семейный клуб с обучением по уходу за домашними животными, онлайн футбольная школа с элементами компьютерной игры, создание мобильных приложений для малого бизнеса.

Так, например, Владислав Паламарчук из Гатчины получил грант как молодой предприниматель на создание сервиса и аналитической системы для продавцов товаров через маркетплейсы.

Владислав рассказал о том, как будет работать сервис:

1. Анализ продажи на маркетплейсах и поиск товаров, продажи которых быстро растут прямо сейчас

2. Составление подборки товаров и предоставление ее поставщикам товаров на маркетплейсах.

Вчера в Ленинградской области стартовал новый обучающий курс, по итогам которого начинающие предприниматели до 25 лет смогут получить гранты до полумиллиона рублей на своё дело.

На что могут быть направлены грантовые средства:

- на оплату аренды;

- ремонт помещения;

- покупку программного обеспечения, оргтехники и оборудования;

- покупку франшизы;

- оплату техприсоединения к электросетям, услуг связи, авансов при заключении договора лизинга;

- на приобретение основных средств (за исключением зданий и сооружений, земли и транспортных средств).

Заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что грантовая программа открывает двери в предпринимательство тем, кому наиболее сложно запустить свой бизнес самостоятельно ― это социальные и молодые предприниматели. В этом году Минэкономразвития России уже выдало им более 2 500 грантов на сумму около 1 млрд рублей, из них более 1000 грантов молодежи до 25 лет.