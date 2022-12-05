В пятёрке лидеров по выдаче грантов молодым предпринимателям
Ленинградская область заняла четвёртое место среди субъектов России по выдаче грантов предпринимателям до 25 лет на создание или развитие своего дела.
Оценка эффективности работы субъектов по этому направлению проводилась Минэкономразвития РФ.
Программа по поддержке молодежного предпринимательства в виде грантов стартовала в Ленинградской области в этом году. Гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей уже получили 35 предпринимателей, прошедших интенсивный обучающий курс, на общую сумму почти 17 млн рублей.
«В этом году мы запустили одну из востребованных и долгожданных мер поддержки ― гранты для молодых предпринимателей. Это отличный старт для начала своего дела или развития бизнеса. Главное, что это не просто выдача денег на реализацию проекта, а обучение новым практическим знаниям о ведении бизнеса. Каждый из получателей грантов проходит курс основ предпринимательской деятельности в центре «Мой бизнес», с помощью тренеров они формируют свои бизнес-планы и защищают их перед комиссией. Мы благодарны за высокую оценку нашей работы на федеральном уровне, и уверены, что спрос на такую эффективную комплексную поддержку молодых предпринимателей будет только расти», ― прокомментировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.
Среди проектов областной молодежи ― импортозамещающее производство ореховых паст, пластиковой посуды, семейный клуб с обучением по уходу за домашними животными, онлайн футбольная школа с элементами компьютерной игры, создание мобильных приложений для малого бизнеса.
Так, например, Владислав Паламарчук из Гатчины получил грант как молодой предприниматель на создание сервиса и аналитической системы для продавцов товаров через маркетплейсы.
Владислав рассказал о том, как будет работать сервис:
1. Анализ продажи на маркетплейсах и поиск товаров, продажи которых быстро растут прямо сейчас
2. Составление подборки товаров и предоставление ее поставщикам товаров на маркетплейсах.
Вчера в Ленинградской области стартовал новый обучающий курс, по итогам которого начинающие предприниматели до 25 лет смогут получить гранты до полумиллиона рублей на своё дело.
На что могут быть направлены грантовые средства:
- на оплату аренды;
- ремонт помещения;
- покупку программного обеспечения, оргтехники и оборудования;
- покупку франшизы;
- оплату техприсоединения к электросетям, услуг связи, авансов при заключении договора лизинга;
- на приобретение основных средств (за исключением зданий и сооружений, земли и транспортных средств).
Заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что грантовая программа открывает двери в предпринимательство тем, кому наиболее сложно запустить свой бизнес самостоятельно ― это социальные и молодые предприниматели. В этом году Минэкономразвития России уже выдало им более 2 500 грантов на сумму около 1 млрд рублей, из них более 1000 грантов молодежи до 25 лет.