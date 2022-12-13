ДТП с погибшим
В лобовом столкновении на шоссе в Гатчинском районе погиб 57-летний житель Петербурга. По неустановленным причинам он выехал на встречную полосу, где и произошла авария.
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9 декабря в половине шестого вечера на автодороге Пустошка – Вырица 57-летний водитель автомашины Daewoo Nexia, двигаясь со стороны Пустошки в сторону Вырицы, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным микроавтобусом Ford Transit. От полученных телесных повреждений водитель скончался до прибытия «Скорой». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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