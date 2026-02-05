«Родничок» – среди самых талантливых коллективов России!

Коллектив, которым руководит талантливый педагог Татьяна Опевалова, принял участие в конкурсе театральных постановок, выбрав номинацию «Ленинград болит в моей душе». На суд жюри ребята представили пронзительную постановку «Блокадные дети».

По результатам конкурса коллективу из Батово присуждено звание лауреата I степени. Для ребят это стало не просто победой, но признанием их таланта, искренности и результатов упорного труда.

В творческом коллективе «Родничок» занимаются дети от 8 до 18 лет. Репертуар коллектива складывается из народных, народно-стилизованных и эстрадных танцев, вокальных номеров.