Ленобласть поддерживает региональных производителей спецтехники
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на Охтинском механическом заводе в Буграх поручил финансовому блоку правительства и «Леноблводоканалу» рассмотреть возможность закупки новой спецтехники для содержания региональной инфраструктуры.
«Сначала промплощадка, а затем и регистрация предприятия в Ленобласти: Охтинский механический завод «переехал» в регион и выпускает здесь коммунальную и дорожную спецтехнику штучно и индивидуально под нужды заказчика.
От разработки до сервисного сопровождения работает предприятие в Буграх: аварийно-водопроводные машины, мусоровозы, подметальные машины, илососы, комбинированные дорожные машины и любые другие машины. Это та самая техника, без которой города не могут нормально жить ни зимой, ни летом.
Возможность закупки спецтехники у локализованного производителя уже в текущем году рассмотрят «Леноблводоканал», коммунальные и дорожные службы Ленобласти», — отметил Александр Дрозденко.
Региону дополнительно требуется 16 единиц техники, в том числе два вакуумных погрузчика, которые позволяют быстро добираться до коммуникаций, что важно и для эксплуатации сетей, и для нового строительства.
Глава региона также подчеркнул, что наличие сервисного обслуживания у производителя позволяет быстрее обслуживать машины, получать запчасти и держать технику в работе без простоев.