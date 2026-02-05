Ленобласть поддерживает региональных производителей спецтехники

«Сначала промплощадка, а затем и регистрация предприятия в Ленобласти: Охтинский механический завод «переехал» в регион и выпускает здесь коммунальную и дорожную спецтехнику штучно и индивидуально под нужды заказчика.

От разработки до сервисного сопровождения работает предприятие в Буграх: аварийно-водопроводные машины, мусоровозы, подметальные машины, илососы, комбинированные дорожные машины и любые другие машины. Это та самая техника, без которой города не могут нормально жить ни зимой, ни летом.

Возможность закупки спецтехники у локализованного производителя уже в текущем году рассмотрят «Леноблводоканал», коммунальные и дорожные службы Ленобласти», — отметил Александр Дрозденко.

Региону дополнительно требуется 16 единиц техники, в том числе два вакуумных погрузчика, которые позволяют быстро добираться до коммуникаций, что важно и для эксплуатации сетей, и для нового строительства.

Глава региона также подчеркнул, что наличие сервисного обслуживания у производителя позволяет быстрее обслуживать машины, получать запчасти и держать технику в работе без простоев.