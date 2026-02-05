Золото гатчинской спортсменки по дзюдо
В Мурино 1 февраля прошли соревнования по дзюдо среди мальчиков и девочек до 11 лет.
Рубрики: Спорт
«Кубок Мурино» проходит пятый год подряд и объединяет спортсменов из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Этот год стал особенно масштабным: участие приняли более 250 мальчиков и девочек.
Показала свои силы воспитанница Гатчинской спортивной школы № 3 Дарья Антипова. Она завоевала первое место. Поздравляем спортсменку и ее тренера-преподавателя Алексея Михайлова.
