Золото гатчинской спортсменки по дзюдо

В Мурино 1 февраля прошли соревнования по дзюдо среди мальчиков и девочек до 11 лет.

Рубрики:  Спорт

«Кубок Мурино» проходит пятый год подряд и объединяет спортсменов из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Этот год стал особенно масштабным: участие приняли более 250 мальчиков и девочек.

Показала свои силы воспитанница Гатчинской спортивной школы № 3 Дарья Антипова. Она завоевала первое место. Поздравляем спортсменку и ее тренера-преподавателя Алексея Михайлова.