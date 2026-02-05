«Кубок Мурино» проходит пятый год подряд и объединяет спортсменов из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Этот год стал особенно масштабным: участие приняли более 250 мальчиков и девочек.

Показала свои силы воспитанница Гатчинской спортивной школы № 3 Дарья Антипова. Она завоевала первое место. Поздравляем спортсменку и ее тренера-преподавателя Алексея Михайлова.