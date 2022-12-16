Мини-футбол в школу
В Гатчинском районе 9 декабря завершился II (муниципальный) этап 18-го сезона Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».
Рубрики: Спорт
В январе-феврале 2023 года в Коммунаре пройдут игры III (регионального) этапа проекта. Гатчинский район будут представлять команды-победители муниципального этапа:
- Мальчики: 2011–2012 г.р. - Гатчинская школа №1, 2009–2010 г.р. - Гатчинская школа № 7;
- Юноши: 2007–2008 г.р. - Вырицкая школа №1, 2005–2006 г.р. - Гатчинская школа №9;
- Девочки: 2011–2012 г.р. - Высокоключевая школа, 2009–2010 г.р. - Сиверская основная школа;
- Девушки: 2007–2008 г.р. - Гатчинская школа №1.
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