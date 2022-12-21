Екатерина Дзюба одержала победу в региональном конкурсе СМИ

Конкурс на соискание премии правительства Ленинградской области в сфере журналистики был учрежден в 2016 году. Каждый год журналисты газеты «Гатчинская правда» принимают в нем участие, и, как минимум, становятся номинантами конкурса – входят в тройку лучших в одной из номинаций, и уже дважды одерживали победу. Нынешний год принес «Гатчинской правде» третью победу – Екатерина Дзюба признана победителем в номинации «Лучшая публикация в печатном СМИ Ленинградской области».

Премии правительства Ленинградской области в сфере журналистики также удостоены:

- лучшая журналистская работа года – Татьяна Догадина «СвирьИнфо»,

- в номинации «Лучший медиапроект Ленинградской области» победил творческий коллектив газеты «Выборг»,

- в номинации «Лучший сюжет в радиоэфире Ленинградской области – Николь Шклярская, ТРК «Балтийский Берег»,

- в номинации «Лучший сюжет в телеэфире Ленинградской области» – Светлана Солоницина, информационный центр «Кириши»,

- в номинации «Лучшая публикация в электронном СМИ Ленинградской области» – Анастасия Щербакова, ЛОТ,

- в номинации «Открытие года» награду получил Тимофей Чемерисов, Волховская городская телерадиокомпания.

Кроме того, команда ЛенТВ24 получила благодарность губернатора Ленинградской области за вклад в работу по обеспечению информационного сопровождения специальной военной операции.