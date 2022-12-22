Елена Вахрина: «Жизнь закаляет нас, мы учимся»

- Елена Юрьевна, вы – опытный администратор, много лет руководите Сусанинской школой и занимаетесь общественной работой. Какие новые задачи вы поставили лично перед собой, возглавив Общественную палату Гатчинского района?

- В самом начале 2022 года задач было всего две: во-первых, познакомиться с имеющимся опытом бывалых членов палаты; во-вторых, построить работу так, чтобы новые персоны (в том числе и я) для начала почувствовали себя комфортно, а в дальнейшем оценили свои возможности быть полезными в данном коллегиальном органе.

Необходимо было познакомиться не только с членами палаты, продумать состав комиссий, председателей, но и принять участие во всех стартовых заседаниях, чтобы напрямую прочувствовать настроения коллег, оценить их вовлеченность и заинтересованность в каких-то конкретных направлениях деятельности, проникнуться традициями предыдущих созывов. И начать погружение в нормативную составляющую работы.

- В Общественной палате вы «на новенького» - было трудно?

- Было? Трудно и сейчас! Сложно найти время или научиться им управлять в эпоху многозадачности и бесконечности в информационном поле практически любой сферы деятельности, найти золотую середину, компромисс между задачами по основному месту работы и общественной деятельностью. Для меня, как для работника бюджетной сферы, было и остается важным с пониманием относиться к занятости всех членов палаты, работающих и на руководящих должностях, и в образовании, в культуре, а также ведущих собственный бизнес. Но в целом, значительная часть коллектива палаты – знакомые для меня жители района, с которыми мы имели точки соприкосновения в профессиональной сфере, общественной жизни, а также в период депутатской деятельности. Поэтому все вопросы решаемы.

- Как вы расставляете приоритеты, определяя, где необходимо участие Общественной палаты? Какие вопросы сейчас наиболее злободневные для жителей Гатчинского района?

- Расставлять приоритеты помогают заседания комиссий, а также общение в мессенджерах. Иногда мы с членами палаты оказываемся приглашенными на разные встречи, круглые столы, отчетные мероприятия. Заслушав докладчиков из разных ветвей власти, надзорных органов, мы на ходу формируем повестку следующих заседаний, что-то мы выносим на обсуждение в переписке (заочно). Хорошим подспорьем в этом вопросе стал перечень дел, переданных нам Общественной палатой второго созыва. Это послужило началом формирования годового плана работы.

Сейчас, конечно, для всех членов палаты насущными стали вопросы, связанные с началом СВО и последующими санкциями, общими геополитическими настроениями, накладывающими отпечаток на занятость и профессиональную деятельность. Многие занимают волонтерские позиции, включаются в сообщества помощи мобилизованным, поддерживают семьи, мужчины которых находятся в зоне СВО.

- Что уже получилось решить и радует результатами?

- В третьем созыве дан старт новым проектам, насущным, актуальным, необходимость в реализации которых продиктована временем. Один из самых важных и значимых – проект «Ленинградский тыл» члена Общественной палаты Ленобласти Юлии Ногиной. Юлия взяла на себя большую ответственность в это сложное время, став мобильным и оперативным координатором по всему Гатчинскому району для всех мобилизованных и их семей, раненых, находящихся на лечении в авиационном госпитале Гатчины, связав всех желающих помочь, привлекая коллег из нашей палаты.

Нами был разработан и утвержден узнаваемый логотип Общественной палаты Гатчинского района и открыто представительство в сети: сообщество в социальной сети ВКонтакте «Общественная палата ГМР». Для членов палаты при взаимодействии с Общественной палатой Ленобласти был проведен практический семинар по отечественному программному обеспечению и ведению онлайн-коммуникаций в сети Интернет.

Мы приняли участие в сборе средств на памятный знак святой покровительнице гатчинской земли - Марии Гатчинской.

В адрес Общественной палаты Ленобласти направлено письмо с просьбой организовать круглый стол на тему расширения мер региональной поддержки семей с детьми и предоставлении круглогодичного льготного проезда в пригородных электропоездах учащимся общеобразовательных школ.

Главе администрации Гатчинского муниципального района направлено обращение с предложением рассмотреть вопрос о создании при главе администрации общественного совета по туризму.

Мы держим на контроле ряд вопросов с прежних созывов. Организовано взаимодействие с Советом школьных музеев при комитете образования района. Опыт создания виртуального зала спортивной славы Гатчинского района оформлен в виде статьи и направлен в сборник лучших практик Общественных палат Ленинградской области.

- Какие еще вопросы, поднятые членами палаты прошлых созывов, остались под контролем, по каким продолжается поиск решений?

- Интересным и полезным нам показалось продолжение мониторинга СМИ и соцсетей, который проводит ответственный секретарь Общественной палаты к заседаниям совета с целью выявления наиболее волнующих вопросов. Перечень тем озвучивается на совете.

Продолжается работа по проблемным точкам в работе органов профилактики правонарушений в подростковой среде, а именно в настоящее время сформирована рабочая группа из членов палаты по направлению «Профилактика правонарушений, совершенных учащимися», идет подготовка к круглому столу, уже была проведена комиссия на эту тематику.

Продолжаем отслеживать и тематику борьбы с борщевиком Сосновского: следим за изменениями в региональных законодательных актах, точечно просматриваем отчетность администраций поселений о выполнении мер по борьбе с данным растением, изучаем актуальные материалы в СМИ и опыт работы других регионов.

- Расскажите, в каких общественно значимых мероприятиях регионального и районного уровня приняли участие члены Общественной палаты, какие мероприятия были организованы и проведены самими членами палаты?

- Их много. Это и областной педагогический совет, и Гражданский форум Ленинградской области, и Форум муниципальных общественных палат, общественных советов и НКО Ленинградской области, и заседание Совета по межнациональным отношениям при главе администрации Гатчинского района. С докладом «Межнациональный вопрос в контексте основ социальной концепции Русской Православной Церкви» выступил член палаты, ответственный за связи с общественностью Гатчинской епархии, иерей Александр Анатольевич Асонов.

Комиссией по вопросам местного самоуправления, развития гражданского общества, межнациональным и межконфессиональным отношениям, взаимодействия с общественными организациями и общественными советами проведен круглый стол на тему «Религиозное просвещение в Гатчинском муниципальном районе. Православие».

Общественная палата Гатчинского района организовала и провела конкурс творческих работ для детей от 6 до 18 лет «Мой школьный музей – 2022. Мой район – мое культурное наследие». Призеров и победителей торжественно наградили в октябре.

Хочу отметить, что у нас выстроено конструктивное взаимодействие с органами власти и социально ориентированными некоммерческими организациями. Представителей НКО в этом созыве много и в составе самой палаты. Представители администрации принимают участие в заседании наших комиссий и рабочих групп, информируют нас по изменениям в законодательстве и другим злободневным темам. Члены Общественной палаты Гатчинского района работают в составе конкурсных комиссий, в том числе по оценке социальных проектов, а также в качестве экспертов на различных муниципальных мероприятиях.

- 2022 год завершается. Что вы пожелаете своим коллегам по общественной работе и всем жителям Гатчинского района в новом 2023 году?

- Новый год – это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели, безудержное веселье и тихую грусть, сожаление о быстро проходящем времени и устремленность в будущее. Сейчас самое время найти в воспоминаниях доброе и с благодарностью вспомнить уходящий год. Можно всегда говорить о том, что пройденный путь был не простым, а где-то даже – трудным, но ведь если в нашей жизни было бы все просто, не было трудностей, мы не совершенствовались бы и не стремились к лучшему.

Жизнь закаляет нас, мы учимся. Сейчас самое главное – сделать правильные выводы, увидеть все самое хорошее, доброе и, учитывая допущенные ошибки, двигаться дальше, только увеличивая позитив во всех направлениях, над чем бы мы ни трудились.

Каждому из нас уходящий год запомнится личными успехами, сбывшимися надеждами. Все, чего мы не достигли в уходящем году, будет способствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.

Под занавес уходящего года, на закрытии сезона заседаний региональная общественная палата отметила успехи деятельности Общественной палаты нашего района, и в финале заседания мне как действующему председателю была вручена Благодарность за большой вклад в развитие гражданского общества, а также за ответственное отношение к делу и качество работы в 2022 году. Уважаемые члены Общественной палаты, соратники и наставники, единомышленники и сподвижники, ваше служение общественным делам принесло очередную позитивную оценку деятельности Гатчинского района.

- Спасибо, с наступающим Новым годом!

Татьяна Можаева